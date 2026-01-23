PSV ne želi pustiti Perišića, a on sve dogovorio s velikanom...

Gazzetta dello Sport piše da prolaze godine, ali priča Ivana Perišića i Bayerna stalno se nekako vraća na isto mjesto. Njemački velikan u njegovoj je karijeri već jednom bio prekretnica, a sada bi mogao odigrati ulogu i u novom zapletu: Perišić, pred 37. rođendan (2. veljače), navodno želi povratak u Inter i posljednju "last dance" epizodu u Milanu.

Inter ga želi zbog rupe na boku

Perišićev plan, prema navodima, postoji već neko vrijeme: uz dogovor s Interom pokušati se vratiti u klub koji je ostavio dubok trag u njegovoj karijeri. Spominje se i da bi, kako bi se to ostvarilo, bio spreman odreći se dugoročnijeg ugovora koji ga veže uz PSV.

U Interu, s druge strane, razlog interesa je vrlo praktičan: problem na bočnoj poziciji i potreba za "gotovim" rješenjem koje može odmah pomoći, posebno u ofenzivnom dijelu igre. Klub navodno nije želio ulagati u igrača "za razvoj", nego u nekoga tko može uskočiti bez prilagodbe.

PSV, koji pod Peterom Boszom dominira u domaćem prvenstvu, trenutačno nema namjeru pustiti Perišića. U Eindhovenu europske utakmice smatraju prioritetom i ne žele se odreći jednog od najvažnijih igrača na krilu, barem dok traje borba za prolazak dalje, piše Gazzetta dello Sport.

U toj priči ključan detalj je – Bayern. Upravo Bavarci stižu u Eindhoven, a ishod tog susreta mogao bi utjecati i na odluku PSV-a.

Bayern kao "okidač" za rasplet

Logika je jasna: ako Bayern na terenu potvrdi snagu i pogurne PSV prema ispadanju iz europske priče, nizozemski bi klub mogao promijeniti stav i sjesti za stol s Interom. Do tada, Perišić će, očekivano, odraditi maksimalno obveze za klub u kojem je trenutačno.

No u slučaju neuspjeha u Europi, navodi se da bi Perišić pojačao pritisak kako bi dobio dopuštenje za odlazak.

Perišić je Inter napustio 2022. kao slobodan igrač, u razdoblju kad su u klubu bili strogi prema plaćama, posebno za starije igrače. U međuvremenu je prošao i tešku ozljedu križnih ligamenata, ali dojam je da se i dalje vidi kao igrač koji može igrati na visokoj razini.

Ako se sve posloži, Perišić bi 37. rođendan najradije dočekao u Milanu – i to u samoj završnici prijelaznog roka, što cijeloj priči daje dodatnu dozu drame.