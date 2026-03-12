Psihologinja otkrila što znači kada sanjate seks s bivšim partnerom

Snovi mogu biti vrlo raznoliki i često su ispunjeni skrivenim značenjima. Mnogi su barem jednom sanjali kako ih netko progoni, kako padaju s velike visine ili se na poslu pojave bez hlača. Jednako česta vrsta snova su i oni seksualne prirode.

Takvi snovi, bilo da uključuju simpatiju, slavnu osobu ili potpunog stranca, sasvim su normalna pojava. Procjenjuje se da čine oko osam posto svih snova kod odraslih osoba. Međutim, situacija može postati neugodna kada sanjamo seks s bivšim partnerom, osobito ako smo u novoj vezi.

Klinička psihologinja Borbála Rozsnyik objasnila je što bi takvi snovi mogli značiti. Prema njezinim riječima, oni ponekad mogu upućivati na to da osoba još nije u potpunosti preboljela prekid.

– To može ukazivati na emocije koje još nisu posve razriješene, poput čežnje, ljutnje, straha ili osjećaja gubitka – objasnila je Rozsnyik.

Snovi o kolegama ili prijateljima

Psihologinja se osvrnula i na snove u kojima imamo seksualne odnose s neočekivanim osobama, poput kolega s posla ili prijatelja. Takvi snovi ne moraju nužno značiti da prema tim osobama gajimo skrivene romantične osjećaje.

– Takvi snovi mogu odražavati istraživanje granica, upućivati na zabranjene želje ili simbolizirati osobine koje povezujemo s tom osobom – pojasnila je.

Koliko su snovi zapravo važni?

Pitanje koje se često postavlja jest treba li snovima pridavati veliku važnost i jesu li oni odraz nečeg dubljeg ili samo nasumična aktivnost mozga tijekom spavanja.

Rozsnyik smatra da je istina negdje između.

– Tumačenje snova ima smisla kada nas san nastavi zaokupljati i nakon buđenja. Ne vjerujem da su snovi isključivo nasumični nusproizvodi neuronske aktivnosti – rekla je.

Ipak, dodaje da ne treba tražiti duboko značenje u svakom snu.

– Ponekad san jednostavno odražava da se tijekom spavanja osjećamo dobro, što čak može imati pozitivan učinak na dan pred nama – zaključila je.