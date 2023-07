Psihijatar o psihoprofilu napadača i zločinu u Trogiru: 'Ovo je naša slika!'

Psihijatar Ante Bagarić komentirao je što iščitava iz pokušaja ubojstva u Trogiru koji se dogodio danas usred bijela dana.

"Mogla bi biti čista psihijatrijska priča, određene psihijatrijske teške bolesti kao što je paranoidna shizofrenija, deluzijski poremećaj, paranoidni poremećaj ličnosti, idu sa tim napadima, projekcijama, paranoidnostima, napadima na bliske osobe, ali to je rijetko. Te bolesti su rijetke i takva ponašanja su rijetka", rekao je psihijatar za Dnevnik Nove TV.

Puno češće se radi o čistim nasilnicima u društvu koji iskorištavaju slabosti društva.

"On je sedam puta kazneno prijavljen za nasilje u obitelji. Možda i 77 puta je počinio nešto, a slabost je društva da nije pomoglo i njemu nakon prvog obiteljskog nasilja. Da mu je društvo pokazalo - to se ne može raditi, danas ne bi imali teško ranjenog mladog čovjeka, ne bi imali ovu zabrinutu situaciju gdje bi netko od mladih policajaca također mogao stradati. Dakle čini se vjerojatnije, ne znamo ništa, da je ona više slika društva nego psihička bolest", komentirao je.

Unatoč šturim informacijama moguće je napraviti nekakav psiho-profil napadača.

"Ono što se zna je nekoliko podataka da se radi o tih sedam kaznenih djela. Očito netko tko je sebe razumijevao da on može to raditi u obitelji. Da nije ženi nekoliko pljusaka ništa, a očito je i da se radi o nama svima kao društvu - ovo je naša slika, da je netko tko je sedam puta to napravio da je izašao vrlo brzo, da mu se nije ništa dogodilo", ponovio je Bagarić.

"Slučaj Modrić može biti koristan za društvo"

Hrvatski nogometni heroji Luka Modrić i Dejan Lovren su pod novom optužnicom. Kako sada u glavama navijača odvojiti te dvije stvari - nacionalni ponos i optužbe za lažne iskaze na sudu?

"Možda su ta dva slučaja nekako povezana. U društvu je jako važno da imamo stvarnu ideju pravde, pravičnosti, da bilo tko od nas liječnika, novinara je podložan zakonima. Tako da ovo društvo može iskoristiti da ide dalje u destrukciju pa neki frenetično brane Modrića, a neki ga opet neosnovano napadaju. A ovdje je jedna, možemo iskoristiti da budemo kao društvo jačamo da kažemo pravda se odnosi na sve i ovo je prilika gdje će državni sustav odraditi jednu pravednu stvar i tako nam svima pokazati da trebamo stvarati društvo koje ima dobru strukturu, ovo može biti korisno za društvo", poručio je za kraj.