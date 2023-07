Prvi Startup Dalmatia Meetup ugostio je marketinškog eksperta Ivana Bračića

Popularni BizTalk meetup kojeg organizira Digitalna Dalmacija, postao je Startup Dalmatia Meetup!

Startup Dalmatia Meetup okuplja lokalnu tech startup scenu u Splitu i Dalmaciji! Ovaj meetup povezuje startup zajednicu kao i sve one koje zanimaju poslovne teme i specifična područja, predstavlja inovativne startup projekte, traži nove članove timova i ostvaruje prve kontakte s potencijalnim investitorima!

Uspješnu zajednicu čine brojne individualne priče o uspjehu, a upravo je svoju, sinoć u predinkubatoru PICS predstavio Ivan Bračić!

Ivan Bračić zvijezda prvog meetupa pod novim imenom

Prvi Startup Dalmatia Meetup je predvodio Ivan Bračić, renomirani marketinški stručnjaka s impresivnom međunarodnom karijerom.

Ivan je podijelio svoju životnu priču te održao predavanje na temu "Kako potaknuti rast startupa?". Njegovo iskustvo u vodećim marketinškim tvrtkama poput Infobipa, Q Agency i MessageBirda, zajedno s radom u startupima, čini ga ekspertom u ovoj domeni.

Košarkaški dres zamijenjen odijelom

Kada je s košarkaškom stipendijom krenuo na studij u Ameriku, maštao je o tome da bude NBA igrač, ali poslovni je put ipak prevladao. Kucao je na vrata ureda po Manhattanu, Brooklynu, Queensu, Bronxu… ostavljao svoje kartice - kako to i sam naziva “survival mode” - “daj što daš da počnem raditi”, na jednom su ga eventu pozvali na intervju, zaposlio se i tako je sve počelo.

Karijera u Americi se odužila na čak 16 godina što nije očekivao ni planirao ali se svakako isplatilo. Kada se vratio u Hrvatsku, počeo je raditi u Infobipu koji je tada bio nepoznat, nerazvikan. 2015. atmosfera je bila iako fantastična, pomalo kaotična. Firma brzo raste ali bez kontrole - svi rade na neki svoj način.

U Infobipu je održavao Sales Academy, jer je firma svaki mjesec zapošljavao preko 20 osoba u prodaji u cijelom svijetu, a za početak su svi dolazili u Vodnjan na onboarding. Sales training i workshope održavao je svugdje, putovao na gotovo svaki kontinent, radio s ljudima i uživao.

GALERIJA Kliknite za pregled

Prepoznavanje zamki koje vode startup u propasti

Kako je radio u startupu ali i sa startupima, dobro je upoznat s njihovim najvećim poteškoćama pa je tako i naveo neke od razloga zašto startupi najčešće propadaju. Veliki dio razloga ima veze s nekim dijelom business developmenta. Ovo su neki razlozi koje Ivan ističe kao ključne koje je primijetio iz osobnog iskustva:

Nema potrebe na tržištu za ono što nude

Nemaju dovoljno novca za sve što je potrebno

Nemaju pravi, kvalitetni tim

Konkurencija ih nadmaši

Nakon toliko godina iskustva, siguran je da može izdvojiti ključne elemente za skaliranje poslovanja:

1.USKLAĐENOST MARKETINGA I PRODAJE

U korporativnom svijetu, ovo su dva odvojena svijeta, a ne bi trebala biti.

57% of the B2B buyer journey is completed before a client is ready to talk to Sales.

Što to zapravo znači? Kada netko odluči kupiti proizvod, kontaktira vas i želi s vama pričati o proizvodu, usluzi - on je već velik dio istraživanja napravio tj. spreman je na kupnju. Upravo zato, marketingaš treba razumjeti kako kupci kupuju proizvod, u kojem su dijelu buyer journeyja.

Marketing i prodaja moraju biti usklađeni. Kako? Upravo ovako!

2.INFRASTRUKTURA POSLOVANJA

Infrastruktura poslovanja je temeljna podrška koja omogućuje tvrtki da "gura naprijed" i ostvaruje svoje ciljeve. Zamislite to kao kostur koji drži tvrtku uspravno i omogućuje joj da se nosi s izazovima poslovnog svijeta.

3.OSNAŽIVANJE ZAPOSLENIKA

Osposobljavanje ljudi da odrade svoj posao. Obuka, mentorstvo, vođenje i komunikacija ključ su svega.

Okupljeni članovi Dalmatia Startup Communityja, kao i svi ostali, čuli su Ivanove savjete i znanje iz prve ruke. Ovakvi meetupi prilika su za lokalnu startup zajednicu da uči od najboljih i stvara brojna poznanstva, a Digitalna Dalmacija će ih svakako sve više organizirati, jer kada u sred ljeta po najvećim vrućinama, predavanje bude puno - to je jasan znak da zajednica želi još!