Prvi slučaj zaraze rijetkim sojem ptičje gripe H5N5 završio smrću

Stanovnik američke savezne države Washington, iz okruga Grays Harbor, preminuo je tijekom liječenja od ptičje gripe uzrokovane virusom H5N5. Riječ je o prvoj zabilježenoj infekciji ovom varijantom virusa kod čovjeka u svijetu, potvrdile su tamošnje zdravstvene vlasti.

Pacijent starije životne dobi s kroničnim bolestima

Prema navodima Washington State Department of Health, preminula osoba bila je starije životne dobi i imala je postojeće zdravstvene probleme. Zbog zaštite privatnosti obitelji, institucije nisu objavile ime, spol ni točnu dob pacijenta. Osoba je bila hospitalizirana u okrugu King od početka studenoga, nakon što su se razvili teži simptomi bolesti.

Analize provedene u laboratoriju za kliničku virologiju UW Medicine identificirale su uzročnika kao H5N5, varijantu ptičje gripe koja je ranije bila zabilježena kod životinja, ali nikada dosad kod ljudi. Nalaz je potom potvrdio i američki Centar za kontrolu i prevenciju bolesti, čime je slučaj dobio globalni epidemiološki značaj.

Pacijent je imao kućno jato miješanih domaćih ptica u dvorištu. Testiranja su pokazala prisutnost virusa ptičje gripe u okolišu tog jata, što upućuje da je zaraza najvjerojatnije nastala zbog kontakta s domaćom peradi, njihovim izmetom ili kontaminiranim površinama, a moguće i posredno preko divljih ptica. Ljudi koji su bili u kontaktu s kućnim jatom i njegovim okolišem također se prate zbog mogućih simptoma.

Rizik za javnost i dalje je nizak

Zdravstvene vlasti naglašavaju da opći rizik za populaciju ostaje nizak. Nitko od bliskih kontakata preminule osobe nije testiran pozitivno, a nema ni dokaza o prijenosu virusa s čovjeka na čovjeka. Epidemiolozi će nastaviti nadzirati sve koji su bili u neposrednoj blizini pacijenta kako bi se pravodobno isključila mogućnost širenja među ljudima.

Ptičja gripa je bolest uzrokovana virusima influence tipa A koji prirodno cirkuliraju među divljim vodenim pticama. Ponekad se prenose na druge vrste ptica te povremeno na sisavce, a za domaću perad poput kokoši i purana mogu biti izrazito smrtonosni. Infekcije ljudi su rijetke, ali se mogu dogoditi nakon bliskog i nezaštićenog kontakta s bolesnim pticama ili kontaminiranim okruženjem.

Vlasnicima kućne peradi savjetuje se da izbjegavaju dodir sa bolesnim ili uginulim pticama te da svaku sumnju na bolest prijave nadležnim veterinarskim službama. Također se preporučuje izbjegavanje kontakta s uginulim divljim pticama i drugim životinjama, kao i držanje kućnih ljubimaca podalje od takvih lešina.

Prehrambene preporuke i važnost sezonskog cjepiva protiv gripe

Stručnjaci dodatno upozoravaju na važnost sigurnosti hrane: ne konzumirati sirovo ili nedovoljno termički obrađeno meso i jaja, kao ni nepasterizirano mlijeko ili sireve. Takve proizvode ne bi trebalo davati ni kućnim ljubimcima.

Ističe se i važnost sezonskog cijepljenja protiv gripe. Iako standardno cjepivo ne štiti od ptičje gripe, smanjuje rizik istodobne zaraze ljudskim i ptičjim virusom influence. U teoriji, takva dvostruka infekcija može povećati mogućnost nastanka sojeva koji se lakše prenose među ljudima, zbog čega se preporuka o cijepljenju dodatno naglašava.

Zdravstvene službe poručuju da situaciju drže pod strogim nadzorom, a javnost pozivaju na oprez i pridržavanje preventivnih mjera, osobito one koji drže perad u dvorištima ili rade s pticama u profesionalnom okruženju.