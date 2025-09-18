Prvi put škure imaju program za djecu

Peto izdanje Međunarodnog festivala suvremene književnosti Šibenske književne ure ŠKURE počelo je sinoć u Kući umjetnosti Arsen otvaranjem slikarske izložbe „Na putu za raj“ Luke Dedića, te projekcijom dokumentarnog filma nizozemske produkcije „Na domaćem terenu“ autorice Lidije Zelović.

Posebno emotivno bilo je jutros na festivalskoj sceni kod krstionice, gdje su se u sklopu festivalskog OFF programa čitali stihovi i proza. Najprije su nastupili polaznici Dramskog studija „Ivana Jelić“ HNK u Šibeniku, pod vodstvom dramske pedagoginje Oriane Kunčić, a potom je održan već tradicionalni program „Pronađite publiku“. Brojni književni entuzijasti stigli su jutros na ŠKURE, ne samo iz Šibenika i Šibensko- kninske županije, nego i iz susjednih županija, Zadarske i Splitsko- dalmatinske.

Prvi put ove godine ŠKURE imaju i program namijenjen djeci. Na Dječjem odjelu Gradske knjižnice „ Juraj Šižgorić“, Fausta Vrančića 3, bit će danas u 17 sati predstavljena knjiga „Hobotnica Nika i prijatelji“ autora Jere Bilana.

Današnji program nastavlja se u 18 sati na Maloj loži promocijom romana „Knjiga o Almiru“ Adise Bašić. U 19 sati Gabrijela Rukelj Krašković predstavit će svoj roman „U kući i u vrtu bilo je mnogo cvijeća“, dok će u 19:55 umjetnička direktorica ŠKURA, književnica Olja Runjić, i službeno otvoriti ovogodišnji festival.

U 20 sati Predrag Finci predstavit će svoje „ Filozofske priče“ i „Sentimentalni uvod u estetiku“. U 21 sat , u sklopu programa „80-te u književnosti i pop kulturi, razgovarat će Miljenko Jergović, Snježana Banović i Tomislav Brlek, a večerašnji program zatvorit će Evelina Rudan svojom zbirkom poezije „Polje, slama, žudnja“.

Šibenske književne ure traju do subote, 20. rujna.