Prvi korak prema budućnosti Hajduka: Čelan se oglasio o velikom projektu u Stobreču

Marijan Čelan oglasio se na Facebooku povodom dogovora Grada Splita, Hajduka i države o izgradnji nogometnog kampa, ocijenivši ga najvažnijom sportskom viješću ovog tjedna.

Istaknuo je kako velike zasluge za ovaj iskorak pripadaju splitskom gradonačelniku Tomislavu Šuti, koji je u suradnji s ministrom Brankom Bačićem dogovorio konkretnu dinamiku realizacije projekta te osigurao da se proces pokrene u najkraćem mogućem roku.

Prema navodima iz objave, Grad Split izradit će urbanistički projekt i podnijeti zahtjev za pravo građenja, nakon čega bi država Gradu trebala ustupiti više od 70 tisuća četvornih metara zemljišta u Stobreču. Hajduk bi potom pokrenuo projektiranje modernog kampa s više igrališta i svim pratećim sadržajima potrebnima za rad prve momčadi i omladinske škole.

Čelan navodi kako se uskoro očekuje i javna prezentacija studije izvodljivosti, koja bi trebala odrediti smjer razvoja kluba u idućim desetljećima. Kamp, smatra, predstavlja prvi i ključni korak u stvaranju dugoročnih uvjeta za stabilan i snažan razvoj modernog Hajduka.