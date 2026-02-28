Ovako bi mogao izgledati Hajdukov kamp na ušću Žrnovnice. Kakve bi to ekološke posljedice moglo imati na rijeku i more?

Napomena: Naslovna fotografija je ilustrativne naravi i ne predstavlja neki dosad poznati nacrt.

Potpredsjednik Vlade i ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić potvrdio je da je država spremna Gradu Splitu ustupiti oko 72.000 kvadrata zemljišta u Stobreču za izgradnju kampa Hajduka, koji bi uključivao pet nogometnih igrališta i popratne objekte.

Izjava je uslijedila nakon sastanka s gradonačelnikom Tomislavom Šutom i predstavnicima Uprave kluba, održanog uoči konferencije za medije u Žrnovnici.

Kamp na državnom zemljištu

Prema riječima ministra, riječ je o zemljištu u državnom vlasništvu, koje se dijelom koristi za potrebe golf-kluba, a koje je prema Generalnom urbanističkom planu trenutačno namijenjeno rekreaciji.

„Saslušali smo razmišljanja Uprave i Grada da se budući kamp izgradi upravo na toj lokaciji. S obzirom na plansku namjenu, moguće je kroz urbanistički projekt prilagoditi površinu potrebama izgradnje nogometnog kampa“, rekao je Bačić.

Dodao je da Državno odvjetništvo i nadležno Ministarstvo već provode aktivnosti na sređivanju imovinsko-pravnih odnosa.

Grad bi dobio pravo građenja

Model koji se razmatra podrazumijeva da država Gradu Splitu prepusti pravo građenja na navedenoj površini, nakon čega bi Grad proveo sve potrebne pravne mehanizme kako bi se omogućila realizacija projekta.

„Država je otvorena za dogovor s Gradom. Nakon procjene vrijednosti zemljišta i potrebne procedure, Vlada može donijeti uredbu o urbanističkom projektu temeljem novog Zakona o prostornom uređenju, koji je stupio na snagu početkom godine“, kazao je Bačić.

Prema njegovim riječima, državne aktivnosti oko procjene i ugovaranja prava građenja mogle bi biti dovršene do ljeta.

Hajduk spreman sam financirati kamp

Na sastanku je, kako je istaknuto, Uprava Hajduka izrazila spremnost da klub sam financira izgradnju kampa.

„Mi ćemo s Gradom pronaći model realizacije, pod uvjetom da Hajduk bude financijski kapacitiran za takav projekt“, naglasio je ministar.

Nakon što država dovrši svoj dio postupka, Grad Split mora provesti proceduru izrade urbanističkog projekta, što uključuje i rješavanje prostorno-planske dokumentacije.

Realni rokovi: Prije kraja godine dokumentacija

Bačić je naglasio da, nakon formalnog zahtjeva, država može paralelno raditi na donošenju uredbe o urbanističkom projektu, čime bi se do kraja godine mogla riješiti prostorno-planska dokumentacija.

„Brže od toga, realno, ne može“, zaključio je.

Projekt izgradnje kampa u Stobreču tako ulazi u fazu formalnih procedura, a konačna realizacija ovisit će o brzini administrativnih postupaka, procjeni vrijednosti zemljišta i ispunjavanju svih zakonskih uvjeta.

Ekološki standardi i ušće Jadra

Na novinarsko pitanje o neposrednoj blizini ušća rijeke Žrnovnice i mogućem utjecaju na okoliš, Bačić je poručio da će se provesti kompletna zakonska procedura iz područja zaštite okoliša i prirode.

„U postupku izrade urbanističkog projekta predviđena je zakonska procedura, uključujući i uključivanje zainteresirane javnosti. Studija utjecaja na okoliš jedan je od preduvjeta“, rekao je.

Tek nakon dovršetka svih procedura, uključujući okolišne standarde i javnu raspravu, projekt bi mogao ući u fazu realizacije.

Rijeke i mora - najosjetljiviji eko sustavi na planeti Valja naglasiti da su rijeke, njihova ušća, močvarna područja i priobalna jezera među najosjetljivijim i najzaštićenijim ekosustavima na planetu. Riječ je o prostorima iznimne biološke raznolikosti, ključnima za očuvanje vodnih resursa, mrijest riba i stabilnost obalnih sustava. Upravo zato činjenica da se veliki sportski kompleks planira na samom ušću rijeke Žrnovnice nameće potrebu za krajnje opreznim, stručno utemeljenim i transparentnim pristupom. Svaka intervencija na takvoj lokaciji mora biti podvrgnuta najstrožim okolišnim standardima, uz detaljne studije utjecaja i uključivanje stručne i šire javnosti, kako bi se osiguralo da razvoj ne ugrozi prirodni sustav koji je dugoročno nenadoknadiv.