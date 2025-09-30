Prvi koraci obnove: Zasađeno 50 stabala na Marjanu

Nakon nedavne tragedije u kojoj je na Marjanu oštećeno gotovo 4.000 stabala, u Park šumi krenuli su prvi vidljivi koraci obnove. Na potezu od rampe kod vodospreme do Sedla posađeno je pedesetak novih, velikih stabala pinija.

Uz nova stabla, duž glavne šetnice postavljeno je i nekoliko klupa s kojih se pruža pogled na more i grad. Time se želi obogatiti doživljaj šetnje Marjanom, ali i stvoriti mjesta za predah i uživanje u prirodi.

Iz Park šume Marjan poručuju da će novo zelenilo s vremenom donijeti hlad, ljepotu i život ovom splitskom simbolu. Zahvalili su svim građanima na podršci i ljubavi prema Marjanu te ih pozvali da zajedno nastave čuvati njegovu prirodnu vrijednost.



