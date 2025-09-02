PRVENSTVO SVITA U BALUNU NA SKALINI Slavila 'Favela Varoš Jamajka', Varošani opet najbolji!

Na Zvončacu, kako Splićani kažu "Na Jadrana", održano je 8. „Prvenstvo svita u balunu na skalini“. Riječ je o jedinstvenom natjecanju koje se godinama igra na ovom poznatom kupalištu i okupljalištu Splićana.

Tako smo sreli mnoge splitske starije balunjere, od Sine Brzovića do Kovačića i Laure, sve okupljene u dalmatinskoj pismi i ljubavi prema Hajduku.

Turnir je, kao i prošle godine, osvojila ekipa „Favela Varoš“ pobjedom u finalu nad sastavom „Ja i ova dvojica“, dok je treće mjesto zauzela ekipa „Bilo kad“.

Prije finalne utakmice minutom šutnje okupljeni su odali počast svima koji su svoje živote ugradili u slobodnu i neovisnu Hrvatsku, svim preminulim jadranašima, kao i pokojnim Pipi i Mili, Varošanima, čije ime nosi ovaj memorijal.

Sinoć su završnicu odigrale ekipe Seniora i Veterane +45 godina. Nakon više od tri tjedna borbe preko 100 ekipa u čak 5 različitih kategorija trudilo se kako bih izborili svoje mjesto na podiju.

Nešto ranije su dječje kategorije odigrale svoju završnicu, pa ćemo ponoviti rezultate tih kategorija:

u10

mjesto: Yasuni boys mjesto: Jadran boys mjesto: White boys jr

Najbolji strijelac: Roko Šeparović (Yasuni boys) - 7 golova

Najbolji igrač: Ivano Zrilić (Yasuni boys)

u13

mjesto: Mularija mjesto: Sigetska utvrda mjesto: Lopate

Najbolji strijelac: Nediljko Gojsalić (Mularija) - 8 golova

Najbolji igrač: Nediljko Gojsalić (Mularija)

u15

mjesto: White boys mjesto: Pujanke mjesto: Caffe bar La Figaro

Najbolji strijelac: Duje Mrđen (Pujanke) - 12 golova

Najbolji igrač: Toma Bošnjak (White boys)

A onda je došlo vrijeme i za završnicu Seniora i Veterana +45, te su prvo na teren izašli veterani.

Završnica Veterana +45

U borbi za treće mjesto susrele su se ekipe Cigest i Taxi Tartaglia, te je bolje u utakmici ušla ekipa Cigest i uzela prvu partiju sa uvjerljivih 6:2. Nakon toga se budi Taxi Tartaglia te uzima drugu partiju sa 6:3 i uvodi borbu za 3. mjesto u 3. i odlučujuću partiju u koju su obe ekipe ušle opreznije, ali je pobjeda na kraju ipak otišle u ruke ''mlađih'' veterana iz ekipe Taxi Tartaglia koja sa ukupnih 2:1 osvaja broncu.

U finalnoj utakmici veterana sastali su se dva stara sportska rivala Gordan Boljat i Dražen Burić, kao kapetani svojih ekipa Bilo Kad i Jamajka. Jako tijesna i napeta utakmica, kakva i priliči ovom velikom finalu, prva partija odlazi u igru ''na dva razlike'' te Bilo kad pobjeđuje sa tijesnih 9:7. Vraća se brzo i vatreno ekipa Jamajka te sa 6:3 uzima drugu partiju. U treću partiju obe ekipe ulaze odlučno ali oprezno, Jamajka dolazi u vodstvo 4:3 i jako blizu pobjede, ali budi se onda Bilo kad te okreće utakmicu na 7:5, i finalnih 2:1 u partijama.

Završnica Seniora

Nakon toga na scenu stupaju seniori, najjača i najbrojnija kategorija, puna mladih zvijezda kao i legendi futsala i nogometa.

U prvom susretu, utakmici za broncu, ekipa 'Uvik isto', predvođena Gordanom Boljatom koji je tako došao do završnice i seniora i veterana, išla je na mladu zvjezdanu ekipu Ronioci predvođenu osvajačem ovogodišnjeg Torcida kupa, Antonijem Blaževićem.

Prva partija je krenula oprezno, ali od početka je vidljiva dominacija ipak iskusnije ekipe 'Uvik isto', koja uzima prvu partiju sa 7:5. U drugu partiju ekipa Ronioci ulazi dosta riskantno ali se rizik ovog puta nije isplatio, te 'Uvik isto' potvrđuje svoju broncu sa visokih 6:1, ukupno 2:0

I na kraju, zadnja utakmica ovogodišnje skaline, veliko finale Seniora, višegodišnji osvajači 'Favela Varoš Jamajka' susreće stare rivale iz ekipe 'Ja i ova dvojica'. Ovo im je treće finale zaredom i treća sreća za ekipu Ja i ova dvojica, Dvije jako dobre ekipe pune poznatih futsal imena koje se ovo ljeto osvojile, među ostalim, i najveći Torcida kup.

Za 'Favela Varoš Jamajka' nastupili su: Branko Laura, Frano Silić, Toni Runjić, Vinko Vardić, Ante Stipetić

Za 'Ja i ova dvojica' nastupili su: Željko Kovačić, Antonio Asanović, Kristian Markić, Petar Mikulić, Benjamin Marasović te Kristian Stanić

Ali treće sreće za ekipu 'Ja i ova dvojic'a nije na kraju bilo, jer Varoš jako odlučno ulazi u utakmici i sa uvjerljivih 6:3 i 6:2 uzima zasluženo zlato

Finalni poredak

Veterani +45

mjesto: Bilo kad mjesto: Jamajka mjesto: Taxi Tartaglia

Najbolji strijelac: Tonči Vuka (Jamajka) - 39 golova

Najbolji igrač: Branko Jakić (Bilo kad)

Seniori

mjesto: Favela Varoš Jamajka mjesto: Ja i ova dvojica mjesto: Uvik isto

Najbolji strijelac Branko Laura (Favela Varoš Jamajka) - 18 golova

Najbolji igrač: Ante Stipetić (Favela Varoš Jamajka)