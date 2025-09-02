PRVENSTVO SVITA U BALUNU NA SKALINI Slavila 'Favela Varoš Jamajka', Varošani opet najbolji!

Na Zvončacu, kako Splićani kažu "Na Jadrana", održano je 8. „Prvenstvo svita u balunu na skalini“. Riječ je o jedinstvenom natjecanju koje se godinama igra na ovom poznatom kupalištu i okupljalištu Splićana.
Tako smo sreli mnoge splitske starije balunjere, od Sine Brzovića do Kovačića i Laure, sve okupljene u dalmatinskoj pismi i ljubavi prema Hajduku.
Turnir je, kao i prošle godine, osvojila ekipa „Favela Varoš“ pobjedom u finalu nad sastavom „Ja i ova dvojica“, dok je treće mjesto zauzela ekipa „Bilo kad“.
Prije finalne utakmice minutom šutnje okupljeni su odali počast svima koji su svoje živote ugradili u slobodnu i neovisnu Hrvatsku, svim preminulim jadranašima, kao i pokojnim Pipi i Mili, Varošanima, čije ime nosi ovaj memorijal.
Sinoć su završnicu odigrale ekipe Seniora i Veterane +45 godina. Nakon više od tri tjedna borbe preko 100 ekipa u čak 5 različitih kategorija trudilo se kako bih izborili svoje mjesto na podiju.
Nešto ranije su dječje kategorije odigrale svoju završnicu, pa ćemo ponoviti rezultate tih kategorija:
u10
- mjesto: Yasuni boys
- mjesto: Jadran boys
- mjesto: White boys jr
Najbolji strijelac: Roko Šeparović (Yasuni boys) - 7 golova
Najbolji igrač: Ivano Zrilić (Yasuni boys)
u13
- mjesto: Mularija
- mjesto: Sigetska utvrda
- mjesto: Lopate
Najbolji strijelac: Nediljko Gojsalić (Mularija) - 8 golova
Najbolji igrač: Nediljko Gojsalić (Mularija)
u15
- mjesto: White boys
- mjesto: Pujanke
- mjesto: Caffe bar La Figaro
Najbolji strijelac: Duje Mrđen (Pujanke) - 12 golova
Najbolji igrač: Toma Bošnjak (White boys)
A onda je došlo vrijeme i za završnicu Seniora i Veterana +45, te su prvo na teren izašli veterani.
Završnica Veterana +45
U borbi za treće mjesto susrele su se ekipe Cigest i Taxi Tartaglia, te je bolje u utakmici ušla ekipa Cigest i uzela prvu partiju sa uvjerljivih 6:2. Nakon toga se budi Taxi Tartaglia te uzima drugu partiju sa 6:3 i uvodi borbu za 3. mjesto u 3. i odlučujuću partiju u koju su obe ekipe ušle opreznije, ali je pobjeda na kraju ipak otišle u ruke ''mlađih'' veterana iz ekipe Taxi Tartaglia koja sa ukupnih 2:1 osvaja broncu.
U finalnoj utakmici veterana sastali su se dva stara sportska rivala Gordan Boljat i Dražen Burić, kao kapetani svojih ekipa Bilo Kad i Jamajka. Jako tijesna i napeta utakmica, kakva i priliči ovom velikom finalu, prva partija odlazi u igru ''na dva razlike'' te Bilo kad pobjeđuje sa tijesnih 9:7. Vraća se brzo i vatreno ekipa Jamajka te sa 6:3 uzima drugu partiju. U treću partiju obe ekipe ulaze odlučno ali oprezno, Jamajka dolazi u vodstvo 4:3 i jako blizu pobjede, ali budi se onda Bilo kad te okreće utakmicu na 7:5, i finalnih 2:1 u partijama.
Završnica Seniora
Nakon toga na scenu stupaju seniori, najjača i najbrojnija kategorija, puna mladih zvijezda kao i legendi futsala i nogometa.
U prvom susretu, utakmici za broncu, ekipa 'Uvik isto', predvođena Gordanom Boljatom koji je tako došao do završnice i seniora i veterana, išla je na mladu zvjezdanu ekipu Ronioci predvođenu osvajačem ovogodišnjeg Torcida kupa, Antonijem Blaževićem.
Prva partija je krenula oprezno, ali od početka je vidljiva dominacija ipak iskusnije ekipe 'Uvik isto', koja uzima prvu partiju sa 7:5. U drugu partiju ekipa Ronioci ulazi dosta riskantno ali se rizik ovog puta nije isplatio, te 'Uvik isto' potvrđuje svoju broncu sa visokih 6:1, ukupno 2:0
I na kraju, zadnja utakmica ovogodišnje skaline, veliko finale Seniora, višegodišnji osvajači 'Favela Varoš Jamajka' susreće stare rivale iz ekipe 'Ja i ova dvojica'. Ovo im je treće finale zaredom i treća sreća za ekipu Ja i ova dvojica, Dvije jako dobre ekipe pune poznatih futsal imena koje se ovo ljeto osvojile, među ostalim, i najveći Torcida kup.
Za 'Favela Varoš Jamajka' nastupili su: Branko Laura, Frano Silić, Toni Runjić, Vinko Vardić, Ante Stipetić
Za 'Ja i ova dvojica' nastupili su: Željko Kovačić, Antonio Asanović, Kristian Markić, Petar Mikulić, Benjamin Marasović te Kristian Stanić
Ali treće sreće za ekipu 'Ja i ova dvojic'a nije na kraju bilo, jer Varoš jako odlučno ulazi u utakmici i sa uvjerljivih 6:3 i 6:2 uzima zasluženo zlato
Finalni poredak
Veterani +45
- mjesto: Bilo kad
- mjesto: Jamajka
- mjesto: Taxi Tartaglia
Najbolji strijelac: Tonči Vuka (Jamajka) - 39 golova
Najbolji igrač: Branko Jakić (Bilo kad)
Seniori
- mjesto: Favela Varoš Jamajka
- mjesto: Ja i ova dvojica
- mjesto: Uvik isto
Najbolji strijelac Branko Laura (Favela Varoš Jamajka) - 18 golova
Najbolji igrač: Ante Stipetić (Favela Varoš Jamajka)