Prvenstvo Hrvatske u judu ove nedjelje u Zagrebu

Prvenstvo Hrvatske u judu održava se ove nedjelje, 25. siječnja 2026., u sportskoj dvorani "Sutinska vrela" u Zagrebu. Natjecanje počinje točno u 10:00 sati, dok se finalni blok može očekivati nakon 15:00. Prijave su službeno zatvorene u srijedu navečer, a prijavljena su 193 seniora i seniorki iz 35 klubova. Konačna, jasnija brojčana slika bit će dostupna nakon ždrijeba u subotu navečer, 24. siječnja.

Glavne zvijezde i najvažniji događaj u kalendaru HJS-a

Lara CVJETKO (-70 kg / JK "Solin") – 24-godišnja aktualna svjetska viceprvakinja, svjetski broj 1 i osvajačica europske brončane medalje, stiže u rodni Zagreb kako bi branila naslov prvakinje Hrvatske iz 2025. godine.

Katarina KRIŠTO (JK "Dalmacijacement" – Kaštel Sućurac) – prvi put nastupa u kategoriji do 70 kg te se prvi put natječe u toj težinskoj kategoriji na državnom prvenstvu, nakon što je predstavljala Hrvatsku na Olimpijskim igrama u Parizu i osvojila peto mjesto.

Među ostalim značajnim natjecateljima koje vrijedi pratiti su Ana Viktorija PULJIZ (-57 kg / JK "Solin"), Iva OBERAN (JK "Dubrovnik 1966"), Nina SIMIĆ (-63 kg / JK "Pujanke" – Split), Robert KLAČAR (-73 kg / JK "Istarski borac" – Pula), Zlatko KUMRIĆ (-100 kg / AJK "Student" – Split), Marko KUMRIĆ (+100 kg / AJK "Student" – Split), Mikita SVIRYD (AJK "Student" – Split) te mnogi drugi vrhunski hrvatski talenti.

Prijenos i rezultate možete pratiti na www.judo.hr.