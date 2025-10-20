Prve fotografije s mjesta tragedije u susjedstvu: Mrtva beba pronađena na ulici

Na ulici u srpskom gradu Novom Sadu u ponedjeljak ujutro pronađena je mrtva beba.
Ispred ulaza u jednu zgradu oko 8 sati pronađeno je tijelo muške bebe. Nedaleko od toga, u ulazu u drugu zgradu, pronađena je i ženska osoba za koju se sumnja da je djetetova majka jer su na njoj bili tragovi krvi.
Na mjesto događaja odmah su izašli policija, hitna pomoć i forenzičari, javlja Blic.
Još uvijek nema informacija o tome kako je beba umrla, kao ni kako je završila nasred ulice.
Mediji doznaju da su stanari zgrade zatekli ženu u ulazu i odmah pozvali policiju. Prevezena je na bolnički odjel ginekologije kako bi se utvrdilo je li rodila u haustoru, prenosi Dnevnik.hr.
