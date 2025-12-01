Prva globalna suradnja jednog hrvatskog brenda: Pipi se spojio s Hummelom u kolekciji genijalnih uličnih dresova!

Jedan od najprepoznatljivijih domaćih brendova – Pipi - uspješnu poslovnu godinu završava s još jednom ekskluzivnom suradnjom, prvom kakvu je ijedan hrvatski brend ikada ostvario na globalnoj razini! Dalmatinski Pipi se spaja s danskim Hummelom, dobro poznatim brendom sportske i lifestyle odjeće kojeg smo u Hrvatskoj do sada najviše asocirali s rukometom. No, spajanjem s Pipi, Hummel nadilazi samo jedan sport te otvara konkurentnu i dinamičnu nišu streetwear odjeće.

Rezultat ove suradnje je kampanja „Prirodno zajedno“ koja donosi kolekciju uličnih dresova – Pipi streetwear jerseys, namijenjenih svima koji dijele mindset Hummela i Pipi. I jedni i drugi su neobični, buntovni i slobodni, oni koji ne mare za pravila – potpuno drugačiji od drugih.

Iza ideje stoje predsjednik uprave Pipija Luka Diel-Zadro i Sven Voth iz tvrtke Noctane, mastermind koji u portfelju ima niz genijalnih strategija i brendova kao što je Snipes, a kolaboraciju je snažno podržao i Christian Stadil, vlasnik brenda Hummel.

Pipi je prošle godine ušao na austrijske i njemačke police trgovina i privukao pozornost svojim autentičnim imidžem i ogromnim communityjem koji ima i van granica Hrvatske. Posebno se to odnosi na 250.000 ljudi veliku dijasporu starih i novih generacija koje korijene vuku iz našeg dijela Mediterana i Balkana te Pipi doživljavaju kroz nostalgiju prema domu i autentičnu poveznicu duhom Jadrana. Upravo tu generirala se ideja o spoju Hummela i Pipi.

„Okupljanje Hummela i Pipija znači slavljenje tih korijena i stvaranje nečeg autentičnog, nečega što pripada ljudima i ulicama. I Hummel i Pipi dijele sličan duh. Hummel predstavlja autsajdere i ulični nogomet, dok je Pipi oduvijek simbolizirao mladost, pobunu i ljetnu slobodu na dalmatinskoj obali. Ta buntovna crta zajednička je nit između dva brenda. U Beču, gdje ulična kultura raste zahvaljujući raznolikosti, pronašli su zajednički jezik. Suradnja spaja ove svjetove u jedinstvenom uličnom dresu u Pipijevim živim bojama, izrađenima s Hummelovim nogometnim DNK, ali dizajniranom za ulice. Više je od sportske odjeće - to je uniforma zajednice, koja se prenosi s terena na kvartovske ulice i trgove, od Splita do Beča“, kaže Sven Voth, izvršni direktor Noctanea.

U novoj Hummelovoj streetwear kolekciji Pipi će imati svoja dva dresa. Za potpuni kontekst, u Hummelovoj kolekciji osim Pipi su i drugi europski veliki brendovi hrane i pića, Sriracha te Uludag.

Luka Diel-Zadro ističe koliki značaj ima ova suradnja, pokazujući da snažan i kvalitetan brend može ostaviti dobar dojam puno šire od granica Hrvatske i regije i otvoriti nova tržišta.

„Pipi je oduvijek bio avangarda u svom vremenu pa tako postajemo i prvi domaći brend koji ima ekskluzivnu suradnju s nekim međunarodnim brendom odjeće. Prije 50 godina prvi smo napravili gaziranu narančadu u bivšoj državi, prvi smo kreirali ikonske reklame koje su do danas ostale uklesane u kolektivnu memoriju, oduvijek smo bili iskreni i provokativni i zato je Pipi voljen od svih generacija. Ovo je nadogradnja naše priče i čini nas jako ponosnima. Spoj Hummela i Pipija je organski, snažan i siguran sam da će to prepoznati svi koji se žele vezati uz brendove koji autentično pričaju i grade svoju priču. Ovom suradnjom mi iz „male“ Hrvatske stali smo uz bok najvećim svjetskim brendovima. Nakon nedavno započete suradnje s Higginsom, i ovime pokazujemo da je Pipi definitivno izašao iz okvira regije i da ima međunarodne ambicije. Pred nama je sasvim sigurno još puno dobrih suradnji“, rekao je Luka Diel-Zadro.

Kampanja „Prirodno zajedno“ u fokus stavlja stvarne ljude - ekipe uličnog nogometa te mlade kreativce iz urbanih zajednica u kojima kultura organski raste. Njena poruka je jasna: nogomet je prirodna zajednica, narančada se prirodno dijeli, kultura prirodno raste.

Dres ograničenog izdanja bit će dostupan od ožujka 2026. u trgovinama diljem Austrije i Njemačke, uključujući Backlash, Kult, Olymp & Hades, Peek & Cloppenburg, te online putem Zalanda.

Određeni broj modela bit će raspoloživ i u specijaliziranim prodavaonicama u Hrvatskoj.

Pipi je u suradnji sa Svenom Vothom nedavno ušao u njegov novi lanac trgovina Higgins koji je ove godine osvojio austrijsko, a od sljedeće ide na druga europska tržišta i gdje se Pipi prodaje kao jedini gazirani sok pored svih internacionalnih brendova. Suradnjom s Hummelom, Pipi je postavio vrlo visoke standarde za hrvatske brendove, ali i pokazao da je uz dobru strategiju sve moguće.