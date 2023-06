PROVJERITE ZALIHE! Iz poznatih trgovačkih lanaca povlači se više proizvoda zbog kancerogene tvari

Državni inspektorat potvrdio je ono o čemu je naš portal prvi izvijestio: zbog kancerogenog pesticida iz Kauflanda i Spara opozvano je više pekarskih proizvoda.

“Državni inspektorat RH obavještava potrošače o opozivu raznih pekarskih proizvoda proizvođača JOMO Zuckerbäckerei Gesellschaft m.b.H., Austrija:

-Jomo Stracciatella kolač 400 g – najbolje upotrijebiti do: 24.07.2023., 29.07.2023., 04.09.2023., 10.09.2023. i 27.09.2023. (KAUFLAND HRVATSKA k.d.)

-Jomo Mramor blok 400 g – najbolje upotrijebiti do: 17.07.2023., 22.07.2023., 04.09.2023., 12.09.2023. i 03.10.2023. (KAUFLAND HRVATSKA k.d.)

-Jomo Mramor kuglof 400 g – najbolje upotrijebiti do: 23.07.2023., 30.07.2023., 27.08.2023., 10.09.2023. i 04.10.2023(KAUFLAND HRVATSKA k.d.)

-Jomo Seljački kuglof 400 g – najbolje upotrijebiti do: 20.07.2023., 26.07.2023., 30.08.2023. i 07.10.2023. (KAUFLAND HRVATSKA k.d.)

-S budget Mramorni kolač blok 400g – LOT 5481, najbolje upotrijebiti do 09.09.2023, LOT 5517, najbolje upotrijebiti do 25.09.2023., LOT 5537, najbolje upotrijebiti do 09.10.2023., LOT 5551, najbolje upotrijebiti do 18.10.2023. (SPAR HRVATSKA d.o.o.)

zbog ostataka pesticida klorpirifosa u brašnu korištenom u proizvodnji istih.

Proizvodi nisu u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 396/2005 o maksimalnim razinama ostataka pesticida u ili na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla i o izmjeni Direktive Vijeća 91/414/EEZ.

Podaci o proizvodu:

Proizvođač: JOMO Zuckerbäckerei Gesellschaft m.b.H., Leobendorf, Austrija

Stavlja na tržište: KAUFLAND HRVATSKA k.d., Zagreb

SPAR HRVATSKA d.o.o., Zagreb

Obavijest se odnosi isključivo na proizvode sa gore navedenim podacima“.