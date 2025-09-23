PROVJERITE POLICE U KUHINJI! Povlači sedam vrsta brašna, pronađen zabranjeni pesticid

U prehrambenoj namirnici otkrivena je zabranjena i štetna kemikalija te je naloženo povlačenje s tržišta.

Kako navodi europski sustav za sigurnost hrane, riječ je o pšeničnom brašnu iz Slovenije u kojem su otkrivene nedopuštene razine zabranjenog pesticida klorpirifos etila. Analizom uzorka utvrđen je udjel od 0,051 mg/kg klorpirifosa, što je pet puta više od dopuštene vrijednosti.

Brašno iz Slovenije, osim u toj zemlji, prodavalo se na tržištima Hrvatske, Austrije, Mađarske, Kosova i Nizozemske. Proizvođač je “Mlin Katić Mlinarstvo i trgovina doo, Leskovec kod Krškog”. Slovenska uprava za hranu poziva potrošače da brašno nikako ne konzumiraju, već da ga bace ili vrate u dućan.

Mercator i Spar

Slovenci su objavili i popis svih trgovina u kojima se prodavalo sporno brašno u toj zemlji. To su, među ostalim, trgovački lanci Mercator, Spar i Tuš. Hrvatske mjerodavne službe, po običaju, o tome se zasad nisu očitovale.

“U sklopu službene kontrole, uzeli smo uzorak brašna u kojem je utvrđeno prekoračenje maksimalne granične vrijednosti pesticida klorpirifos etil te je pokrenut opoziv analizirane serije. Proizvođač je, u preventivne svrhe, proširio opoziv i na druge vrste brašna proizvedene od iste sirovine te proveo dodatno uzorkovanje.

Rezultati analiza tih uzoraka potvrdili su neusklađenost dodatno uzetih uzoraka, čime je potvrđena prikladnost već poduzete mjere”, priopćili su iz slovenske Uprave za hranu i veterinarstvo.

Tako se s tržišta opoziva sedam vrsta brašna Mlina Katić, i to u svim dostupnim pakiranjima: Specijalno bijelo pšenično brašno T400; Pšenično brašno T400; Bijelo pšenično brašno T500; Polubijelo pšenično brašno T850; Crno pšenično brašno T1100; Pšenično brašno T1600; Integralno pšenično brašno, piše Danica.hr.

U mandarinama

Opozivaju su se sve serije od 158DN25 do 342DN25, svi datumi “najbolje upotrijebiti do”: od 27.3.2026. do 16.7.2026. godine, isitču u Upravi za hranu Slovenije.

Inače, klorpirifos etil je insekticid koji se koristi u borbi protiv štetočina na biljkama, ali je jako opasan po zdravlje ljudi.

“Mnoge znanstvene studije povezuju ga s poremećajima u razvoju mozga, hiperaktivnošću, zaostajanjem u rastu, smanjenim kvocijentom inteligencije”, navodi se u odluci Europske komisije o zabrani njegove upotrebe koja je stupila na snagu 2020. godine.

Sporni pesticid predlani je bio otkriven i u neretvanskim mandarinama. Nagađa se kako ga neki poljoprivrednici kupe u BiH ili Srbiji, gdje nije bio zabranjen, te ga ‘prošvercaju’ u Hrvatsku.