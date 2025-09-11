Provjerite odmah: Ovaj šećer se povlači s polica, mogao bi vam ozbiljno naštetiti

Državni inspektorat obavještava korisnike da se iz prodaje povlači jedna vrsta šećera.

Riječ je o vrsti palminog šećera Royal Orient Palm Sugar, pakiranje od 454g. Povlačenje se odnosi na pakiranje datuma proizvodnje 28. 5. 2025., roka trajanja 21. 3. 2027. godine.

Razlog opoziva proizvoda je neoznačeni alergen sulfit dioksid (SO2) zbog čega proizvod može predstavljati rizik po zdravlje potrošača osjetljivih na taj alergen dok ga osobe koje nisu alergične na sulfite mogu i dalje upotrebljavati bez ograničenja.

Proizvod nije u skladu s Uredbom 178/2002 o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane i Uredbom (EZ) br. 1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o pružanju informacija o hrani potrošačima, kojom se izmjenjuju i dopunjuju Uredbe (EC) br. 1924/2006 i (EC) br. 1925/2006 Europskog parlamenta i Vijeća Direktive 2000/13 / EZ Europskog parlamenta i Vijeća, Direktive Komisije 2002/67 / EZ i Direktive Komisije 2002/67 / EZ 2008/5 / EZ i Uredbe Komisije (EZ) br. 608/2004, izvijestio je Državni inspektorat.

Podaci o proizvodu:

Zemlja podrijetla: Tajland

Uvoznik: Asia Express Food, Kilbystraat 1, 8263 CJ Kampen, Nizozemska

Maloprodaja: SARALEE THAI d.o.o., Avenija Marina Držića 71B, Zagreb

Obavijest se odnosi isključivo na proizvod sa gore navedenim podacima.