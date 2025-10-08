Provjerite jeste li ga kupili: ovaj proizvod se povlači iz Pepca

Državni inspektorat Republike Hrvatske obavještava potrošače da Pepco Croatia d.o.o., iz predostrožnosti, opoziva dječje posuđe s motivom 'Psići u ophodnji', PLU 620733 Ceramic mug 230 ml. lic. Paw Patrol KIDS, PLU 620734 Ceramic bowl 540 ml. lic. Psi Patrol KIDS, PLU 620736 Ceramic plate 19 cm lic. Psi Patrol KIDS, zbog migracije teškog metala olova.

'Proizvod nije u skladu s Uredbom (EZ) br. 1935/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. listopada 2004. o materijalima i predmetima koji dolaze u dodir s hranom i stavljanju izvan snage direktiva 80/590/EEZ i 89/109/EEZ', priopćeno je.

Svi teški metali imaju različite utjecaje na ljudski organizam, a nuspojave najviše ovise o koncentraciji teških metala u organizmu. Obično do teškog pogoršanja zdravlja dolazi kada se doživi prevelika izloženost metalima. U najtežim slučajevima mogu izazvati komu i smrt.