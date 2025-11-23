Provedena anketa o održavanju Dana srpske kulture u Hrvatskoj. Evo kakva je situacija

U ovomjesečnom HRejtingu ispitanici su odgovarali na pitanja vezana uz održavanje Dana srpske kulture u Hrvatskoj. Podsjetimo, početkom studenog Dani srpske kulture prekinuti su u Splitu, dok je u Zagrebu održan prosvjed protiv njihovog održavanja.
Istraživanje je provedeno od 14. do 19. studenoga na uzorku od 1000 ispitanika. Maksimalna pogreška uzorka je +/- 3,04 posto, uz razinu pouzdanosti od 95 posto.
Trebaju li se u hrvatskim gradovima održavati Dani srpske kulture?
- Da - 48,6 posto
- Ne - 38,6 posto
- Ne znam ili nemam stajalište - 12,2 posto
Razlozi podrške održavanju Dana srpske kulture?
- To je ustavno pravo svih manjina pa i srpske - 52,2 posto
- Ne treba se plašiti kulture, već nekulture - 17,1 posto
- Treba poticati kulturno stvaralaštvo svih manjina pa i Srba - 16,6 posto
- Kulturna raznolikost obogaćuje nas kao državu i zajednicu - 11 posto
Razlozi protivljenja održavanju Dana srpske kulture?
- Takvim događajima nije mjesto u Hrvatskoj - 29,4 posto
- Čista provokacija kao što je bila i ove godine - 25,4 posto
- Izazivaju netrpeljivost kod većinskog naroda, Hrvata - 19,1 posto
- Služe samo za širenje velikosrpske ideje - 12 posto
- Ugrožavaju javni red i mir ili sigurnost - 10,2 posto
Treba li kazniti maskirane huligane koji su izazvali incidente na Danima srpske kulture u Splitu i Zagrebu?
- Da - 69,8 posto
- Ne - 20,9 posto
- Ne znam ili nemam stajalište - 8,7 posto
Plaše li vas i uznemiravaju ovakvi incidenti?
- Malo ili niti malo - 52,3 posto
- Izrazito ili u velikoj mjeri - 25,9 posto
- Osrednje - 18,3 posto
- Ne znam ili ne želim odgovoriti - 3,4 posto
Jesu li domaći političari posljednjih godina, i u Saboru i u javnim nastupima, u većoj mjeri počeli upotrebljavati govor mržnje?
- Izrazito ili u velikoj mjeri - 46,1 posto
- Malo ili niti malo - 22 posto
- Osrednje - 20,5 posto
- Ne znam ili ne želim odgovoriti - 11,3 posto
U kojoj mjeri govor mržnje političara pridonosi porastu sukoba, nesnošljivosti i agresije u društvu?
- Izrazito ili u velikoj mjeri - 58,1 posto
- Osrednje - 19,6 posto
- Malo ili niti malo - 14,8 posto
- Ne znam ili ne želim odgovoriti - 7,5 posto
U kojoj su mjeri izjave i istupi pojedinih političara u kojima se iskazuje ili poziva na govor mržnje opravdani?
- Malo ili niti malo - 66,3 posto
- Ne znam ili ne želim odgovoriti - 14,1 posto
- Osrednje - 11,3 posto
- Izrazito ili u velikoj mjeri - 8,3 posto
Koliko je govor mržnje političara opasan za naše društvo?
- Izrazito ili u velikoj mjeri - 62,3 posto
- Osrednje - 18 posto
- Malo ili niti malo - 12,7 posto
- Ne znam ili ne želim odgovoriti - 7,1 posto