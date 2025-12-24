Provala u Vodicama: Maloljetnik oštetio automobil za 1.500 eura

​Policijski službenici Policijske postaje Vodice proveli su kriminalističko istraživanje nad maloljetnikom osumnjičenim za počinjenje kaznenog djela teške krađe i oštećenja tuđe stvari na štetu 41-godišnjaka.

Sumnjiči ga se da je u periodu od 14. do 16. prosinca u Vodicama provalio u osobni automobil u vlasništvu oštećenog 41-godišnjaka, nakon čega je oštetio unutrašnjost vozila demontažom i trganjem autoradija, upravljačke kontrole, mjenjača, obloga s vozačevih i suvozačevih vrata, unutarnjeg dijela retrovizora te naslonjača za glavu s vozačevog i suvozačevog sjedala, a potom je neke od demontiranih stvari stavio u prtljažnik navedenog vozila.

Materijalna šteta počinjena ovim kazneniom djelom cijeni se na iznos od oko 1.500 eura.

Nakon provedenog istraživanja, protiv maloljetnika bit će podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.