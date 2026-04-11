PROSVJED U ZADRU "Borimo protiv agencija koje uvoze strane radnike"

U Zadru je održan prosvjed „Za spas hrvatske kulture – NE zamjeni stanovništva“, koji organizira Udruga za bolju Hrvatsku.

Kako navode organizatori, “Grad Zadar odabran je kao domaćin prosvjeda zbog činjenice da u gradu više od 15% radne snage čine strani radnici, zbog sve težeg zapošljavanja mladih Hrvata, ali i zbog više zabilježenih slučajeva napada stranih radnika i migranata na maloljetnike”.

Prvi se okupljenima obratio gradski vijećnik Mate Lukić.

– Nisam očekivao neki veliki odaziv građana, ali bitna stvar je da se poruka čuje preko društvenim mreža i medija. U Zadru imamo i turističku sezonu i vidimo da su više-manje oko nas ljudi drugih kultura i tradicija, što je bitno da napomenem. Mi nismo protiv stranih radnika ni protiv ljudi koji su došli trbuhom za kruhom, mi se borimo protiv agencija koje uvoze strane radnike i koje vrte ogroman novac. Nažalost, na taj se način tjera našu mladost da napuste naš grad, domovinu i županiju, kazao je Lukić.

– Stranim radnicima od srca želim sve najbolje, da zarade i prehrane svoju obitelj, no ja govorim protiv agencija, vlasti koja to omogućuje, da ljudi ulaze u državu bez zdravstvenih kartona. Nisu ljudi krivi, Nepal i Filipini su miroljubive zemlje, onaj tko profitira na njima on je problematičan. Agencije za uvoz stranih radnika posjeduju sinovi političara, ne samo iz HDZ-a, već i SDP-a, IDS-a, MOŽEMO. To je trenutno najunosniji biznis i zato je to tema koja je opasna. Mi ne širimo mržnju, no apeliram da ljudi koji dolaze moraju poznavati jezik, makar engleski. Moraju poznavati i kulturu i običaje koje dolaze. Također, ja dolazim s periferije grada, i poručujem da gradnja džamije na tom mjestu je neprihvatljiva. Ništa nemam protiv ljudi druge vjeroispovijesti, no mi jednostavno to ne želimo. Oni mogu naći neki teren, ovim putem apeliram da nađu neko drugo mjesto, neka bude što dalje od područja koje su namijenili, istaknuo je Lukić.