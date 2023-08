[PROSTOR] U SPLITU: Otvorenje izložbe Pavle Mijuca: "Endless Becomings"

U kreativnom hub-u Prostor, u organizaciji Platforme "Culture Hub Croatia" u petak 25.8. u 20h otvorit će se izložba "Endless Becomings", umjetnika Pavla Mijuce. Izložba ostaje otvorena do 20. rujna, a moći će se pogledati radnim danom od 10 do 19h.

"Endless Becomings" prva je samostalna izložba mladog umjetnika Pavla Mijuce koji će se u Prostoru predstaviti serijom radova koji se fokusiraju na nagli razvoj obale pod utjecajem (masovnog) turizma, apartmanizacije i betonizacije, kao i posljedica korupcije, gentrifikacije i bespravne gradnje. Najrecentniji od njih, a koji je razvio u sklopu studija na Sandberg Institutu u Amsterdamu, rad je koji istražuje i analizira fenomen obalnog razvoja na primjerima Scheveningen Bada u Nizozemskoj i Žnjana u Hrvatskoj, suprotstavljajući povijesti obaju pomorskih dobara, ali i nastojeći otkriti njihove sličnosti i specifičnosti. Referirajući se na posljednji prijedlog Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, Mijuca spekulira o mogućoj budućnosti hrvatske obale Jadrana. U serijalu koji uključuje radove naziva Betoniziraj!, A Catwalk on Riva i Pukni puško, rodilo se muško, umjetnik istražuje fenomenologiju urbanizma pod utjecajem turizma u Splitu, a polazište i ponavljajući motiv je Duje, macho investitor koji utjelovljuje problematiku urbanističkog planiranja. Sličnu problematiku prostornog planiranja, ovaj put istražujući fenomenologiju grada Zagreba, predstavlja kroz rad The City is My Lunapark!, razvijen u okviru Vizkulturinog istraživačko-obrazovnog programa “Kako misliti urbanizam i javni prostor?".

Pavle Mijuca (HR/RS) rođen je 1999. u Beogradu. U svojoj praksi bavi se fenomenologijom gradova i prostornog planiranja. Svoj proces započinje istraživanjem problematike urbanističkog planiranja poput gentrifikacije, ilegalne gradnje i nereguliranog planiranja, koje provodi na internet portalima, građevinskim forumima i društvenim mrežama te analiziranjem prostornih planova. Rezultat njegova istraživanja često je satiričan vizualni jezik koji preslikava u medij digitalne ilustracije, a radovi se konačno ostvaruju u obliku printa na materijalima poput tekstila ili plastike. Završio je BA Fine Arts na Sveučilištu umjetnosti u Zürichu, gdje je za svoj diplomski projekt “Full of new beginnings” osvojio nagradu BA Grant Award. Trenutačno studira na drugoj godini MA Studio for Immediate Spaces na Sandberg Institutu u Amsterdamu.

Izložba je dio programa "Prostori igre" koji Platforma "Culture Hub Croatia" provodi u 2023. u sklopu kreativnog huba Prostor. Izložba je sufinancirana od strane Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske. Rad Platforme "Culture Hub Croatia" podržavaju Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva i Zaklada Kultura nova.