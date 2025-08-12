Close Menu

Prošlo je deset godina otkako je pogubljen Tomislav Salopek. Njegovo tijelo nikad nije vraćeno obitelji

Na današnji dan je tugovala cijela Hrvatska

Na današnji dan prije devet godina sve je potresla vijest o pogubljenju Hrvata Tomislava Salopeka.

Salopek je 22. srpnja 2015. otet u Kairu dok je službenim vozilom putovao na posao u francuskoj tvrtki Compagnie Generale de Geophysique (CGG). Imao je 30 godina.

Petog kolovoza iste godine islamistički militanti objavili su videosnimku na kojoj Salopek kleči u pustinji pored maskiranog muškarca s nožem. Čitajući poruku s papira, prenio je zahtjev otmičara: egipatske vlasti trebaju u roku od 48 sati osloboditi pritvorene muslimanke, inače će ga smaknuti.

Nakon što ultimatum nije ispunjen, o njegovoj sudbini nije bilo vijesti sve do 12. kolovoza, kada je javno objavljena snimka njegova smaknuća. Tijelo mu nikada nije pronađeno, a analitičari su procijenili da je vrlo mala vjerojatnost da će ikada biti vraćeno obitelji – isto kao i u slučajevima drugih zarobljenika koje je Islamska država pogubila.

Salopek je bio prvi hrvatski državljanin otet u inozemstvu, a njegovo ubojstvo ujedno je bilo i prvo pogubljenje nekog zapadnog državljanina koje je ISIS izveo na egipatskom tlu. U trenutku otmice planirao je obiteljski godišnji odmor sa suprugom Natašom i dvoje male djece.

Egipatske vlasti su u studenom 2015. priopćile da je ubijen Ahraf Ali al-Gharabali, vođa islamističkih militanata u zemlji i osoba odgovorna za Salopekovo smaknuće.

 

 

