Prošlo je deset godina otkako je pogubljen Tomislav Salopek. Njegovo tijelo nikad nije vraćeno obitelji

Na današnji dan prije devet godina sve je potresla vijest o pogubljenju Hrvata Tomislava Salopeka.

Salopek je 22. srpnja 2015. otet u Kairu dok je službenim vozilom putovao na posao u francuskoj tvrtki Compagnie Generale de Geophysique (CGG). Imao je 30 godina.

Petog kolovoza iste godine islamistički militanti objavili su videosnimku na kojoj Salopek kleči u pustinji pored maskiranog muškarca s nožem. Čitajući poruku s papira, prenio je zahtjev otmičara: egipatske vlasti trebaju u roku od 48 sati osloboditi pritvorene muslimanke, inače će ga smaknuti.

Nakon što ultimatum nije ispunjen, o njegovoj sudbini nije bilo vijesti sve do 12. kolovoza, kada je javno objavljena snimka njegova smaknuća. Tijelo mu nikada nije pronađeno, a analitičari su procijenili da je vrlo mala vjerojatnost da će ikada biti vraćeno obitelji – isto kao i u slučajevima drugih zarobljenika koje je Islamska država pogubila.

Salopek je bio prvi hrvatski državljanin otet u inozemstvu, a njegovo ubojstvo ujedno je bilo i prvo pogubljenje nekog zapadnog državljanina koje je ISIS izveo na egipatskom tlu. U trenutku otmice planirao je obiteljski godišnji odmor sa suprugom Natašom i dvoje male djece.

Egipatske vlasti su u studenom 2015. priopćile da je ubijen Ahraf Ali al-Gharabali, vođa islamističkih militanata u zemlji i osoba odgovorna za Salopekovo smaknuće.