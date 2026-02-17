Prošlo je 14 godina od kada nas je napustio legendarni splitski novinar

Na današnji dan preminuo je legendarni splitski novinar

Na današnji dan, 17. veljače 2012. godine, preminuo je Milorad Bibić Mosor u svojoj 60. godini. Rođen je 25. lipnja 1952. u Splitu, gdje je završio osnovnu školu, gimnaziju i Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, stječući zvanje diplomiranog inženjera elektrotehnike. Ipak, njegova prava strast nikad nije bila elektrotehnika, već novinarstvo.

Kao novinar radio je u splitskom tjedniku Nedjeljna Dalmacija, a potom u dnevniku Slobodna Dalmacija, gdje je uređivao sportsku rubriku. Tijekom godina pratio je košarkaške događaje i pisao za brojne domaće i međunarodne publikacije, uključujući SN reviju, Sprint, Koš, Košarka, Gloss, FIBA Basketball Monthly, Sportske novosti, Novi list, Delo, Dnevnik, Večer i Oslobođenje.

Bio je autor scenarija za filmove o velikim legendama Frani Matošiću i Vladimiru Beari, a napisao je i nekoliko knjiga:

“Moj galebe” o košarkašu Dinu Rađi

“Split je prva liga” o prvoligaškim godinama RNK Split

Zajedno sa Zoranom Kovačevićem, biografiju trenera Mirka Novosela – “Zlatna košarka Mirka Novosela”

“Od starog placa do vrha Europe”

“Zakon pjace”, o odrastanju u Splitu 60-ih godina

Za svoj rad nagrađen je više puta: Sportskim novinarom godine 1997., te nagradama Hrvatskog zbora sportskih novinara 2003. i 2005. za knjige Split je prva liga i Zlatna košarka Mirka Novosela.

Bio je i urednik na nekadašnjoj splitskoj televiziji Marjan, gdje je vodio specijaliziranu košarkašku emisiju U koš, u koš. Njegova posvećenost sportu i gradu Splitu zauvijek će ostati upamćena kroz Mosorijadu – manifestaciju koja nosi njegovo ime i duh.