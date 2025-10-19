Propovijed iz Širokog Brijega o kojoj se priča: "Mater mu pere, kuva, čisti, pegla. Ćaća plaća struju, vodu, telefon. Mater mu i dalje pere, kuva, čisti, pegla. A on ide na kavu!"

Fra Vale je, kako piše Hercegovina.info, u svom duhovito-direktnom stilu ilustrirao svima dobro poznatu situaciju: “Imaš 18 i više godina, živiš s roditeljima. Treba ti uvesti prirez i porez! Danas kod nas djeca žive s roditeljima, rade i primaju neku plaću. Mater mu i dalje pere, kuva, čisti, pegla. Ćaća plaća struju, vodu, telefon i sve za kuću. Trebaš doprinositi kući svojima, pokriti dio troškova koje proizvedeš! Ako nećeš, izvoli – naći će tebi ćaća fin stan u Širokom pa plaćaj najam i brini o sebi! Ali ne, on ima sebi za džeparac, ode na kavu, gubi vrijeme i tako godinama. To nije zahvalnost, to znači biti sukerina!”

Publika na misi odmah je reagirala — smijeh, odobravanje, pljesak. “U svakoj šali ima pola istine”, poručio je fra Vale.

Nakon “oštrog” uvoda, prešao je na ozbiljniju notu i objasnio zašto je zahvalnost važna: “Šta radi zahvalnost čovjeku? Ako postoji autoizlječenje čovjekova srca, duše i duha – to je biti zahvalan! Smanjuje depresiju i ružne emocije. Povećava empatiju, osjetljivost na druge, mentalnu otpornost i optimizam. Poboljšava raspoloženje, razvija komunikaciju i izgrađuje kvalitetnije odnose. Smanjuje stres, liječi čovjekovo srce i dušu.”

Na kraju je zaključio jednostavno, ali slavno: “Blago onome tko zna zahvaliti. Amen!”