Pronašli izgubljeni novčanik, pa karticom kupovali: Uhićeni su

Policijski službenici Policijske postaje Šibenik dovršili su kriminalističko istraživanje nad 26-godišnjim muškarcem i 21-godišnjom ženom, oboje rumunjskim državljanima, koje sumnjiče za kazneno djelo računalne prijevare na štetu 51-godišnjeg državljanina Slovačke. Prema sumnjama policije, osumnjičeni su 19. veljače u Pakoštanama pronašli i zadržali novčanik koji je oštećeni prethodno izgubio. U novčaniku su se, osim osobnih dokumenata, nalazile i bankovne kartice.

Šteta nekoliko stotina eura

Policija ih sumnjiči da su istoga dana u tri navrata koristili bankovnu karticu oštećenog muškarca u trgovinama na području Pirovca i Šibenika. Materijalna šteta nastala ovim kaznenim djelom procjenjuje se na nekoliko stotina eura. Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičeni su predani pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske, dok je kaznena prijava proslijeđena nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.