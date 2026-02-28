Pronađeno tijelo u rijeci kod granice

U subotu, 28. veljače 2026., oko 15 sati, prolaznik je uz rijeku Muru u naselju Petišovci u Sloveniji primijetio tijelo ženske osobe. Odmah je obavijestio hrvatsk policiju, a informacija je proslijeđena i slovenskim službama.

Slovenska policija potvrdila je da se radi o nestaloj osobi za kojom se tragalo od 26. veljače. Tijelo je prevezeno u Mursku Sobotu radi obdukcije, a prema prvim informacijama smrt nije nastupila nasilno.

Nestalu osobu intenzivno su tražili policijski službenici Policijske uprave međimurske u suradnji s Hrvatskom gorskom službom spašavanja, vatrogascima i slovenskom policijom. U pretraživanju su korišteni dronovi i potražni psi, javlja PU međimurska.

Policija zahvaljuje građanima i žurnim službama na pomoći u pronalasku nestale osobe.