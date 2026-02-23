Promjene na tržištu rada: Poslovi koji će nestati i koji će procvjetati u 2026. godini

Umjetna inteligencija, automatizacija poslovanja, zelena tranzicija i demografske promjene itekako utječu na ponudu poslova. Pojedini poslovi već su iščezli, drugi su na putu k nestanku, dok se nove prilike otvaraju u područjima gdje su poželjne ljudske vještine.

The Telegraph je objavio analizu tržišta rada pod naslovom "Poslovi koji će nestati i koji će procvjetati u 2026. godini". Iako su se fokusirali samo na tržište Velike Britanije, slični su trendovi primjetni i u drugim tehnološki razvijenim zemljama, piše N1.

Nestanak rutinskih poslova

U Britaniji nezaposlenost trenutno bilježi petogodišnji rekord, plaće stagniraju, a poslodavci smanjuju zapošljavanje. Zbog umjetne inteligencije, koja preuzima repetitivne zadatke, jedna od šest kompanija planira smanjiti broj zaposlenih.

Mahom se radi o administrativnim, uredskim i rutinskim financijskim poslovima, pa čak i onima u sektoru osiguranja. Radnike u maloprodaju zamjenjuju samoposlužni kiosci i automatizirane trgovine te online kupovina. Medije i marketing zamjenjuje ChatGPT, a vozače i dostavljače dronovi i autonomna vozila.

Zdravstvo i IT traže nove ljude

No, nije sve tako crno. Zdravstvena i socijalna skrb, naročito njega za starije osobe, bilježi procvat. Plaće su u tom sektoru u Velikoj Britaniji lani rasle za 8,8 posto, a potražnja za njegovateljima i medicinskim sestrama te djelatnicima u domovima za starije ne jenjava. Razlog tomu je ponajprije starenje stanovništva.

Poslovi poput instalatera solarnih panela, tehničara za vjetroelektrane, stručnjaka za energetsku učinkovitost i inženjera za energetski učinkovite projekte, stvaraju tisuće novih radnih mjesta zahvaljujući ponajprije ciljevima zelene tranzicije.

Tehnološki i IT poslovi, naročito oni koji se odnose na umjetnu inteligenciju, kibernetičku sigurnost i upravljanje podacima, nabujali su u posljednjem razvoju. S tim u vezi, raste i potražnja za učiteljima, trenerima za prekvalifikacije i mentorima u STEM području, ali i za stručnjacima za mentalno zdravlje.

Zaključak istraživanja je da bi radnici trebali više pažnje posvetiti prekvalifikaciji, naročito u područjima s vještinama koje roboti teško mogu usvojiti. Osim toga, nužno je pratiti trendove zelene tranzicije i umjetne inteligencije.