Promjena na klupi HNK Vukovar 1991

HNK Vukovar 1991 obavijestio je javnost kako Gordon Schildenfeld više nije trener prve momčadi kluba. U nastavku sezone momčad će privremeno preuzeti dosadašnji pomoćni trener, Kristijan Polovanec.

Gordon je na klupu Vukovara sjeo u studenom 2024. godine i u kratkom vremenu ostavio dubok trag - vodio je klub je do povijesnog uspjeha, ulaska u Supersport Hrvatsku nogometnu ligu, čime je ostvario san generacija igrača, navijača i svih ljudi koji žive za klub.

"Vukovar od srca zahvaljuje Gordonu na svemu što je napravio i što je dao za ovaj klub, za grad i za naše navijače. Njegova uloga u stvaranju jednog od najvećih uspjeha u povijesti Vukovara ostat će zauvijek upisana zlatnim slovima.

Šifo, želimo ti puno sreće i uspjeha u daljnjoj trenerskoj karijeri!", poručili su iz kluba.