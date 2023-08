PROMETNI STRUČNJAK: Služba sigurnosti Zračne luke Split opravdano je oduzela plastični pištolj dječaku iz Poljske

Sigurnosni protokoli i postupci na zračnim lukama pri kontroli putnika koji ulaze u zrakoplov, koji su znatno posloženi nakon terorističkog napada na Tornjeve blizance u New Yorku 11. rujna 2001., trebaju se striktno poštivati. Putnici pri ulasku u zrakoplov ne smiju unositi nikakva sredstva, niti stvari koja se izravno ili neizravno mogu upotrijebiti za izazivanje kaznenog/terorističkog djela te ugroziti sigurnosti letenja

Visoko na listi zabranjenih stvari su “replike i imitacije oružja, koje bi se zabunom mogle smatrati pravim oružje”. Brojna su kaznena i teroristička djela počinjena plastičnim pištoljima, od pljačke banaka do otmice zrakoplova, jer dojam i efekt u strasnoj situaciji kaznenog i terorističkog djela, često je važniji od vatrene moći oružja, piše autoportal.

Stoga je djelatnik sigurnosne službe Zračne luke Split, pri kontroli putnika prije ulaska u zrakoplov, potpuno opravdano oduzeo plastični pištolj iz prtljage djeteta poljskih turista. Da to nije učinio, napravio bi teža težak prekršaj u obavljanju radnih zadataka, zbog kojeg bi trebao biti suspendiran i kažnjen, s rizikom gubitka posla kojeg obavlja.

Može se navesti niz scenarija kojima se, pištoljem-igračkom u zrakoplovu ugroziti sigurnost letenja, putnika, posade i potencijalno ugroženih na tlu. Primjerice, osoba s plastičnim pištoljem naglo uleti u prostor pred pilotskom kabinom, dok pilot ili prvi časnik, po protokolu, izlaze prema WC-u, iznenadi ga, uplaši i zbuni, uleti u pilotsku kabinu, zatvori vrata, fizičkom snagom svlada osobe u kabini i preuzme kontrolu nad zrakoplovom…

Zbog toga je velika neodgovornost oca koji je dozvolio da mu dijete u prtljazi za unos u zrakoplov nosi plastični pištolj, a vrlo je nekorektno što je potom kroz medije pokušao diskreditirati službu sigurnosti Zračne luke Split. Potpuno je neutemeljeno raspravljati o vjerodostojnosti izgleda plastičnog pištolja, jer su se kaznena i teroristička djela radila i s dječjim igračkama. Zbog takvog je propusta otac djeteta mogao biti i procesuiran, jer osobu koja u zrakoplov pokuša unijeti plastični pištolj može se kazniti te čak trajno zabraniti ulazak u zrakoplov.

Neodgovorno je i štetno senzacionalističko pisanje o tome, pogotovo zloupotrebom dječjih emocija (plača), jer bi to, u strahu od medijskog ‘linča’, djelatnike sigurnosti na zračnim lukama moglo potaknuti, da ubuduće propuste dječji pištolj u prtljazi za ulazak u zrakoplov, javlja autoportal.

To se, izvjesno, nikada neće dogoditi, jer u protokolima zrakoplovne sigurnosti ne smije biti ni najmanjih odstupanja niti propusta (No exceptions – No extensions), a djelatnici sigurnosti znaju da svako odstupanje od radnih potpisa za njih može imati ozbiljne posljedice.