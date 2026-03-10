Prometna u Kaštel Gomilici: Autobus 37 naletio na šipku, policija obavlja očevid

Na cesti dr. Franje Tuđmana u Kaštel Gomilici danas je došlo do prometne nezgode u kojoj je autobus naletio na šipku koju je prevozilo vozilo ispred njega.

Kako su nam ranije dojavili čitatelji koji su se nalazili na mjestu događaja, u sudaru je razbijeno staklo na autobusu. Prema njihovim riječima, nitko od putnika nije ozlijeđen.

Iz policije su potvrdili da su dojavu zaprimili u 11.35 sati te da je u događaju nastala materijalna šteta, dok ozlijeđenih osoba nema.

Na mjestu događaja slijedi očevid kojim će se utvrditi sve okolnosti ove prometne nezgode.