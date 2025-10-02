Close Menu

Prometna u blizini bolnice Firule: "Hitna se zabila u auto, a policija u hitnu"

Jedna osoba je ozlijeđena

Jedna osoba ozlijeđena je u prometnoj nesreći koja se nešto iza 13 sati dogodila u blizini bolnice Firule. 

U nesreći su sudjelovala tri vozila - jedno osobno vozilo, vozilo policije te vozilo Hitne pomoći. 

Nije poznata težina ozljeda, ali ni uzrok nesreće. 

"Hitna se zabila u auto, a policija u hitnu", kazao nam je očevidac nesreće, a što je bio uzrok nesreće i kolika je šteta u pitanju znat će se nakon očevida. 

Inače, policija je vozila iza Hitne pomoći s upaljenom rotacijom pa je za pretpostaviti da je u pitanju bio hitan prijevoz do KBC-a. 

