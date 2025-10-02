Prometna u blizini bolnice Firule: "Hitna se zabila u auto, a policija u hitnu"

Jedna osoba ozlijeđena je u prometnoj nesreći koja se nešto iza 13 sati dogodila u blizini bolnice Firule.

U nesreći su sudjelovala tri vozila - jedno osobno vozilo, vozilo policije te vozilo Hitne pomoći.

Nije poznata težina ozljeda, ali ni uzrok nesreće.

"Hitna se zabila u auto, a policija u hitnu", kazao nam je očevidac nesreće, a što je bio uzrok nesreće i kolika je šteta u pitanju znat će se nakon očevida.

Inače, policija je vozila iza Hitne pomoći s upaljenom rotacijom pa je za pretpostaviti da je u pitanju bio hitan prijevoz do KBC-a.