Prometna nesreća u Splitu: Naletio na pješaka i pobjegao, policija ga traži

U Splitu je danas poslijepodne u prometnoj nesreći ozlijeđen pješak.

Na njega je oko 14:20 sati u Zrinjsko-frankopanskoj ulici, kod kućnog broja 37, naletio osobni automobil, izvijestila je PU splitsko-dalmatinska.Policija traži svjedoke

Kako bi se utvrdile sve činjenice i okolnosti nesreće, policija moli eventualne svjedoke i osobe koje imaju korisne informacije o događaju da se jave. Građani se mogu javiti osobno u Postaju prometne policije Split ili na brojeve telefona 021 504-010 i 021 504-036.