Prometna nesreća u Lećevici: Četiri ozlijeđene osobe, jedna prevezena helikopterom

U protekla 24 sata vatrogasci na području Splitsko-dalmatinske županije intervenirali su u više događaja, među kojima se ističe teška prometna nesreća u Lećevici u kojoj su ozlijeđene četiri osobe.

Kako je izvijestio Županijski vatrogasni operativni centar Split, u četvrtak u 14:13 sati zaprimljena je dojava Hitne medicinske službe o sudaru dvaju osobnih automobila na ulazu u Lećevicu, u Ulici Joška Kapetanovića Crnog. Na intervenciju su upućeni vatrogasci DVD-a Zagora, DVD-a Kaštela i DVD-a Mladost.

Vatrogasci su pomoću hidrauličnog alata uklonili vrata vozila i oslobodili osobu koja je ostala zarobljena u jednom od automobila. Ukupno su u nesreći ozlijeđene četiri osobe, koje je zbrinula Hitna medicinska služba, dok je jedna osoba zbog težine ozljeda helikopterom Hitne helikopterske medicinske službe prevezena u bolnicu.

Osim prometne nesreće, vatrogasci su tijekom noći intervenirali i u Trogiru, gdje je u 1:05 sati izbio požar u pekari. Požar su ugasili pripadnici Javne vatrogasne postrojbe Trogir, a intervencija je završena u 2:42 sata.

U Makarskoj je u 14:05 sati zabilježena tehnička intervencija otvaranja stana u Ulici kipara Meštrovića, na kojoj su sudjelovali vatrogasci Javne vatrogasne postrojbe Makarska.

Prema izvješću, u navedenom razdoblju nije bilo zabilježenih intervencija Javne vatrogasne postrojbe Grada Splita niti DVD-a Grada Splita