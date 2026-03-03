Prometna nesreća: Teško ozlijeđena pješakinja na pješačkom prijelazu

U ponedjeljak, 2. ožujka, oko 11.11 sati u Šibeniku, u Ulici 113. šibenske brigade HV-a, dogodila se prometna nesreća u kojoj je teško ozlijeđena pješakinja.

Prema informacijama policije, nesreću je izazvao 34-godišnji vozač osobnog automobila šibenskih registarskih oznaka koji se, dolaskom do obilježenog pješačkog prijelaza, nije kretao brzinom prilagođenom tako da u svakom trenutku može propustiti pješake koji su već stupili na prijelaz. Zbog toga je prednjim dijelom vozila naletio na pješakinju koja je u tom trenutku prelazila kolnik na označenom pješačkom prijelazu.

U nesreći je 51-godišnja pješakinja zadobila teške tjelesne ozljede te je zadržana na liječenju u Općoj bolnici u Šibeniku.

Zbog izazivanja prometne nesreće protiv 34-godišnjaka bit će podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.