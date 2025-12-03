Close Menu

Prometna nesreća na križanju Vukovarske i Tolstojeve u Splitu, oštećena ograda

Promet Vukovarskom ulicom u ovom trenutku odvija se bez većih poteškoća

Na križanju Vukovarske i Tolstojeve ulice u Splitu danas se iza podne dogodila prometna nesreća. Za sada nisu poznati detalji događaja jer Policijska uprava splitsko-dalmatinska, kako doznajemo, nije zaprimila dojavu o nesreći.

Prema fotografiji koju je redakciji Dalmacije Danas poslao čitatelj, na spomenutom križanju crveno vozilo iz zasad neutvrđenih razloga udarilo je u zaštitnu ogradu u dijelu Vukovarske ulice te ju oštetilo. Na automobilu su također vidljiva oštećenja.

Unatoč nesreći, promet Vukovarskom ulicom u ovom trenutku odvija se bez većih poteškoća.

