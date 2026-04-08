Prometna nesreća kod Općine u Splitu, stvaraju se velike gužve

Jutros iza 8 sati dogodila se prometna nesreća na križanju Livanjske i Vukovarske ulice u Splitu, u blizini zgrade Općine.

Prema informacijama iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske, u sudaru je sudjelovao i autobus i osobni automobil, a zbog nesreće su se na tom dijelu grada stvorile veće prometne gužve.

Zastoji se bilježe na prometnici u blizini Ulice Domovinskog rata, ali i Bihaćke ulice, gdje je promet dodatno otežan zbog rasutih dijelova vozila po kolniku. U nesreći je nastala veća materijalna šteta. Kako doznajemo, jedna osoba je zatražila lječničku pomoć.