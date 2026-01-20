Prometna na Poljičkoj u Splitu: Sudar dvaju vozila, jedna osoba zatražila liječničku pomoć

Danas oko 18.15 sati na Poljičkoj cesti u Splitu, u blizini izlaza iz grada, dogodila se prometna nesreća. Kako doznajemo iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske, došlo je do sudara dvaju osobnih vozila, a na oba automobila nastala je materijalna šteta.

Jedna osoba zatražila je liječničku pomoć, no prema prvim informacijama ne radi se o težim ozljedama.

Djelatnici PU splitsko-dalmatinske provode očevid, a na mjestu događaja stvaraju se gužve. Po potrebi će se promet dodatno regulirati uz pomoć policijskih službenika.

Na ovoj dionici trenutačno se vozi usporeno i uz poteškoće, stoga se sve vozače moli za dodatni oprez i strpljenje.