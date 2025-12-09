Close Menu

Promet upozorava: Bez kupona nema besplatnog prijevoza za učenike i studente

Važan podsjetnik

Splitska tvrtka Promet podsjeća sve učenike i studente s prebivalištem u Splitu da pravo na besplatan prijevoz ostvaruju isključivo uz važeći mjesečni kupon.

- Putnici koji pri kontroli nemaju važeći kupon ne mogu koristiti pravo na besplatan prijevoz te im se, u skladu s pravilima, izdaje dodatna karta u iznosu od 20 eura.

Preuzimanje kupona važno je i zato što nam omogućuje točnije praćenje opterećenosti linija te prilagodbu voznog reda i kapaciteta stvarnim potrebama putnika

Molimo vas da na vrijeme preuzmete svoj besplatni mjesečni kupon ili izradite personaliziranu karticu kako biste nesmetano koristili pogodnost koju je omogućio Grad Split - izvijestili su iz splitskog Prometa. 

