Promet Split ukida dio polazaka na ovim linijama. Evo detalja

Od ponedjeljka, 9. veljače 2026., mijenja se vozni red na autobusnim linijama 76 i 80 – dio polazaka bit će ukinut, izvijestio je prijevoznik u obavijesti putnicima.

Kako navode, na liniji 76 (Split – Crivac – Kljaci) reducira se promet nedjeljom, dok se na liniji 80 (Split – Drniš) vozni red smanjuje svim danima.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Ukidaju se sljedeći polasci

Linija 76: Split – Crivac – Kljaci

Nedjelja: 22:30

Linija 80: Split – Drniš

Radni dan: 10:00, 13:30, 18:00

Subota: 10:00

Linija 80: Drniš – Split

Radni dan: 05:00, 14:15, 18:00

Subota: 04:30

Nedjelja: 05:00

Prijevoznik poručuje da će novi vozni red biti objavljen pravovremeno na njihovoj službenoj web stranici te putnike poziva da prije putovanja provjere aktualne informacije.