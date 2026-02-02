Promet Split ukida dio polazaka na ovim linijama. Evo detalja

Od ponedjeljka, 9. veljače 2026., mijenja se vozni red na autobusnim linijama 76 i 80 – dio polazaka bit će ukinut, izvijestio je prijevoznik u obavijesti putnicima.
Kako navode, na liniji 76 (Split – Crivac – Kljaci) reducira se promet nedjeljom, dok se na liniji 80 (Split – Drniš) vozni red smanjuje svim danima.
Ukidaju se sljedeći polasci
Linija 76: Split – Crivac – Kljaci
- Nedjelja: 22:30
Linija 80: Split – Drniš
- Radni dan: 10:00, 13:30, 18:00
- Subota: 10:00
Linija 80: Drniš – Split
- Radni dan: 05:00, 14:15, 18:00
- Subota: 04:30
- Nedjelja: 05:00
Prijevoznik poručuje da će novi vozni red biti objavljen pravovremeno na njihovoj službenoj web stranici te putnike poziva da prije putovanja provjere aktualne informacije.
Moja reakcija na članak je...
0
1
0
0
0
1
5