Promet Split demantira poskupljenje od 533 posto: "Cijena za učenike i umirovljenike zapravo je smanjena"

Promet Split oglasio se nakon tvrdnji iznesenih na sjednici Gradskog vijeća prema kojima je cijena ukrcaja i iskrcaja djece i umirovljenika na terminalu Sukoišan navodno povećana s 15 na 80 eura.

Iz tvrtke poručuju kako su takvi navodi netočni te ističu da je, za gotovo sve skupine učenika i umirovljenika koje ubrajaju u osobe smanjene pokretljivosti, cijena zapravo snižena.

"Istina je suprotna"

Kako navode iz Prometa, cijena usluge za navedene skupine smanjena je s dosadašnjih 15 na 5 eura, što predstavlja pojeftinjenje od 67 posto. Time odbacuju tvrdnju nezavisne vijećnice s liste Centra Anite Birimiše, koja je na današnjoj sjednici Gradskog vijeća iznijela navod o poskupljenju od 533 posto.

Iz Prometa ističu kako je jedina novost u organizaciji usluge ograničenje zadržavanja autobusa na terminalu. Prema njihovim navodima, zadržavanje je ograničeno na 15 minuta, prvenstveno zbog sigurnosti putnika i ograničenih kapaciteta terminala. Dodaju kako se u praksi pokazalo da je 15 minuta dovoljno za ukrcaj i iskrcaj putnika.

Promet poziva zainteresirane da zatraže službene podatke

U objavi su izrazili žaljenje što se, kako navode, “djecu i starije, one kojima smo cijenu i najviše snizili, stavlja u prvi plan radi dnevne politike”.

Zaključno, iz Prometa Split poručuju da posljednjih dana u javnom prostoru kruži niz netočnih informacija te pozivaju sve zainteresirane da im se obrate izravno i zatraže točne i službene podatke.