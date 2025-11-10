Promet otežan zbog radova, magle i vjetra – oprez na putu prema jugu

Kolnici su mjestimice mokri i skliski na jugu i istoku zemlje. Smanjena je vidljivost zbog magle mjestimice na cestama u unutrašnjosti. Zastoji su povremeno u zonama radova te na gradskim prometnicama i obilaznicama. Vozače HAK upozorava da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.

zbog jakog vjetra na dionici Jadranske magistrale (DC8) Karlobag-Sveta Marija Magdalena zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp-prikolicama i motocikle (I. skupina)

na autocesti A4 Goričan-Zagreb između čvora Sveta Helena i čvora Popovec (zbog radova na 92+540 km) u smjeru Zagreba kolona je oko 3 km

A1 Zagreb - Split - Dubrovnik

do 17. studenog zbog radova zatvoreno je odmorište Janjče u oba smjera

od 10. do 14. studenog započinju radovi između čvorova Karlovac i Bosiljevo 2 u oba smjera na više kraćih dionica, pojedinačno duljine do 1,5 km. Mogući su zastoji i kolone