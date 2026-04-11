Proljetni hit na Pazaru pretvorio se u luksuz: Šparoge preskupe za mnoge

Najskuplji akter ovog mjeseca na Pazaru su - šparoge. Gotovo da nema štanda na kojem se ne mogu pronaći, što jasno pokazuje da je sezona krenula u punom zamahu.

Ipak, uz bogatu ponudu stigle su i prilično visoke cijene. Za manji stručak potrebno je izdvojiti između 8 i 6 eura, što je očito obeshrabrilo kupce jer kako nam prodavači pričaju, šparoge se baš i ne kupuju.

Na nekim mjestima moguće je pronaći i bljušte, a njihova cijena je 5 eura za vezicu. Tko voli nek izvoli, uz kuhano jaje dobit ćete solidan proljetni ručak.