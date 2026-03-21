Proljeće stiglo na Pazar: Šparoge na svakom kantunu, cijene skaču ali kupci ne odustaju

Dolazak proljeća donio je novu energiju među štandove na splitskom Pazaru, a brojni Splićani i gosti grada već su od ranih sati krenuli u svoju uobičajenu kupovinu svježih namirnica.

Prostor oko Dioklecijanove palače ponovno je oživio prepoznatljivim ritmom – ispreplitali su se glasovi prodavača, žamor kupaca i mirisi svježeg voća i povrća. Iako kalendarski počinje novo godišnje doba, na tezgama se još uvijek osjeća snažan utjecaj zime. Agrumi i dalje dominiraju ponudom pa su mandarine dostupne za 1,5 eura po kilogramu, klementine i naranče dosežu cijenu od 3 eura, dok se limun prodaje za oko 2,5 eura.

Od domaćeg voća, jabuke i dalje drže vodeću poziciju i mogu se pronaći po cijeni od 2 eura za kilogram. Kupci ističu kako su upravo pristupačne cijene razlog zbog kojeg voće redovito završava u njihovim košaricama, bez obzira na promjenjivo vrijeme koje obilježava prijelaz iz zime u proljeće. Kapula, kupus i mrkva prodaju se po 2 eura za kilogram, dok je cikla nešto skuplja i stoji 2,5 eura. Brokula i salata, po cijeni od 3 eura, i dalje imaju svoje vjerne kupce koji već razmišljaju o laganijim, proljetnim jelima. U ponudi su i domaća jaja – deset komada može se kupiti za 3 eura, što ih i dalje čini praktičnim izborom za svakodnevnu kuhinju.

Ipak, glavni akter ovog mjeseca na Pazaru su - šparoge. Gotovo da nema štanda na kojem se ne mogu pronaći, što jasno pokazuje da je sezona krenula u punom zamahu. Ipak, uz bogatu ponudu stigle su i prilično visoke cijene. Za manji stručak potrebno je izdvojiti između četiri i pet eura, no to očito nije obeshrabrilo kupce. Splićani su se, čini se, itekako zaželjeli ove karakteristične, pomalo gorke proljetne delicije pa se šparoge kupuju bez previše razmišljanja, a na pojedinim mjestima stvaraju se i redovi.

