Close Menu

Prolaznici uživali u pogledu, a mnogi su posegnuli i za mobitelom: Pogledajte tko je danas posjetio splitsku luku

Sunčana nedjelja u Splitu

Zanimljiv prizor mogli su vidjeti prolaznici koji su se u sunčanu nedjelju zatekli u blizini splitske gradske luke. Iako dupini u okolici Splita nisu rijetkost, u samu luku rijetko zalaze, pa je njihov dolazak izazvao pravo oduševljenje među građanima i turistima.

Info Kadar objavio je i zanimljiv video na kojem se vidi kako dupin pliva i igra se u mirnim vodama luke, privlačeći poglede svih koji su se zatekli u blizini.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Prolaznici su kroz osmijehe komentirali neobičan susret s ovim pametnim morskim sisavcima, a mnogi su zabilježili prizor fotografijama i snimkama.

 

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
0
Nice
5
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
0