Projekt Muzeja Domovinskog rata u Splitu stoji četiri godine: 'Predlažemo da Gradonačelnik Splita osnuje radnu skupinu'

Povodom višegodišnjeg zastoja u realizaciji projekta izgradnje Muzeja Domovinskog rata u Splitu, HSP Split uputio je priopćenje u kojem poziva gradonačelnika Splita na osnivanje operativne radne skupine.

- U siječnju 2022. godine održan je sastanak tadašnjeg gradonačelnika Grada Splita Ivice Puljka i Blaženka Bobana, župana Splitsko – dalmatinske županije na temu izgradnje Muzeja Domovinskog rata koji bi trebao biti najveći takav u Hrvatskoj.

Sada smo u siječnju 2026. godine, četiri godine nakon, a značajniji pomaci nisu učinjeni kako bi se krenulo s izgradnjom same zgrade Muzeja. U svom programu kao jednu od točaka za koju ćemo se zalagati upravo je naveden Muzej Domovinskog rata odnosno izgradnja nove zgrade Muzeja te ćemo se nastaviti boriti koliko god možemo da Muzej zasluženo dobije novu zgradu. Smatramo da Split i Splitsko-dalmatinska županija to itekako zaslužuju, a naročito zbog uloge i doprinosa koji je dan u obrani Domovine.

Kao što smo nedavno imali priliku vidjeti da se za određene projekte osnivaju odnosno imenuju radna tijela predlažemo da Gradonačelnik Splita osnuje radnu skupinu za izgradnju Muzeja Domovinskog rata u kojoj bi bili predstavnici Grada Splita, Splitsko-dalmatinske županije, Muzeja Domovinskog rata, braniteljskih udruga te nadležnih ministarstava. Radna skupina bila bi operativne naravi te bi se uhvatila rješavanja svih konkretnih stvari vezanih uz ovu tematiku. S prijedlogom smo već u nekoliko navrata upoznali mjerodavne, međutim koliko je nama poznato radna skupina formalno još nije osnovana.

Ukoliko se ovom, itekako značajnom i zahtjevnom projektu, ne pristupi na ovakav način bojimo se da će nažalost ostati mrtvo slovo na papiru. Imamo odgovornost prema svima onima koji su svoje zdravlje i živote žrtvovali za našu domovinu, ali i prema našim mladima odnosno svim budućim generacijama - stoji u priopćenju kojeg potpisuje Hrvatska stranka prava.