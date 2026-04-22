Projekt 120 srušio prvi veliki cilj: U 157 dana prikupljeno 160.110 eura, a Željan Rakela nastavlja voziti "nezaustavljivo"

Humanitarni moto projekt "Projekt 120 – Bradata vožnja Extreme", koji predvodi splitski motorist, avanturist i humanitarac Željan Rakela, u samo je 130 dana ostvario rezultat koji je na početku djelovao gotovo nestvarno. Prikupljeno je 120.000 eura donacija, a istodobno je odvoženo 25.000 kilometara u 37 voznih dana. Riječ je o pothvatu koji nadilazi okvire klasične humanitarne akcije i prerasta u snažnu društvenu priču o solidarnosti, upornosti i vjeri u zajednički cilj.

Od samog početka misija projekta bila je jasna: kilometrima, osobnim angažmanom i mobilizacijom zajednice pridonijeti prikupljanju sredstava za kupnju magneta za KBC Firule kroz Bradatu aukciju te pomoći radu Županijske lige protiv raka Split. Prvotni plan bio je u 365 dana prikupiti 120.000 eura i odvoziti 120.000 kilometara. No već nakon samo 130 dana prvi financijski cilj je ostvaren, čime je ova humanitarna priča dobila dodatnu snagu i zamah.

Novi kilometri, novi donatori, novi veliki broj

U razdoblju od 9. do 20. travnja 2026. u sklopu "Bradate vožnje Extreme" Rakela je nastavio nizati impresivne brojke. Početno stanje kilometraže od starta projekta 15. studenoga 2025. bilo je 103.445 kilometara, dok je 9. travnja 2026. zabilježeno početno stanje od 133.731 kilometar. Završno stanje 20. travnja iznosilo je 137.211 kilometara. To znači da je u tom razdoblju odvoženo 3.480 kilometara u šest dana, a do cilja je ostalo još 86.234 kilometra. Ukupno je, u 49 dana vožnje, odrađeno 33.766 kilometara.

Vozni dani u tom ciklusu bili su 11., 12., 17., 18., 19. i 20. travnja, odnosno 44., 45., 46., 47., 48. i 49. dan vožnje.

Donatori kojima je posvetio vožnju

Rakela je istaknuo kako je vozio "u čast i zahvalnost" donatorima koji su podržali akciju. U tom krugu podrške našli su se Ante Skelin (10 eura), Ante Udiljak (100), Teuta Kozniku (100), Petar Delonga (20), Slobodan Kecić (20), Goran Filipin (120), Marin Miloš (20,02), Filip Jujnović (20), Antonela Buntić (10), Mario Pivčević (50), Marko Protega (10), Kristian Stojić (20), Alen Vukelić (10), Schoppe Ursula (120), Petrinović Natali (10), Marko Milardović (50), Ivica Marić (5), Plenković Goran (20), Marko Milaković (400), Kristina Jukić (10), Mate Božić (200), Josip Kalabrić (50), Christian Pazanin (100), Matija Martinko (50), Ivan Šverko (100), Dimitri Lešić (300), Antonio Butko (300), Vlaho Lučić (100), Vatroslav Mihovilović (50), Gabrijel Vidak (100), Mario Pljesa (10), Goran Vejnović (100), Aleksandar Stanković (100), Lovre Alfirević (400), HD Konzalt (200), Tomo Zlošilo (200), Orhan Safić (700), Jagnjić Bože (150), Dario Ileš (50) i Ivan Halović (30 eura).

Zbroj njihovih donacija iznosi 3.485 eura. "Hvala vam od srca! Idemo dalje, nezaustavljivo", poručio je Rakela. Prema njegovim posljednjim podacima, do danas je, u 157 dana, donirano ukupno 160.110 eura, dok akcija traje još 208 dana.

Posebna vožnja za Marka Džaju

No iza brojki i velikih humanitarnih dosega stoje i osobne, emotivne priče. Rakela je najavio da planira odvoziti 850 kilometara u jednom danu, ali, kako je naglasio, ne zbog rekorda niti zbog samog cilja.

"Danas planiram odvoziti 850 kilometara. Ne zbog rekorda, ne zbog cilja… nego zbog sjećanja", poručio je. Tu je vožnju posvetio Marku Džaji, mladiću koji je, kako je naveo, imao samo 18 godina.

"Za Marka Džaju. Dijete od svega 18 godina. Maturanta, momka koji je tek trebao živjeti svoje snove", istaknuo je Rakela. Marko Džaja rođen je u Splitu 12. siječnja 2008., a tragično je preminuo 5. travnja 2026. u Dubcima kraj Makarske. "Nema riječi koje mogu objasniti takav gubitak. Nema smisla koji možemo pronaći", napisao je Rakela.

Dodao je i kako tih 850 kilometara vozi za "svaki njegov neodvoženi put, za svaku neostvarenu želju, za svaki trenutak koji je trebao tek doći". "Neka cesta danas bude mirnija. Neka misli budu tiše. I neka Marko ne bude zaboravljen. Počivaj u miru", poručio je.

Poziv svima koji žele pomoći

Rakela je ponovno pozvao sve koji žele sudjelovati u projektu da mu se jave s idejama i inicijativama za uključivanje u "Projekt 120 – Bradata vožnja Extreme".

"Svi vi koji imate neku ideju kako se uključiti u PROJEKT 120 – Bradata vožnja Extreme, slobodno me kontaktirajte", poručio je. Humanitarna akcija nastavlja se za Županijsku ligu protiv raka Split, uz poruku koju Rakela uporno ponavlja: "Idemo dalje nezaustavljivo."

Građane je ujedno pozvao da ostanu u toku, podrže projekt i šire priču, a donacije su moguće putem stranice Bradate aukcije OVDJE.