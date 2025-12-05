Progutao Fabergé medaljon kako bi ga ukrao, uhvatila ga policija

Policija je izjavila da je "pronađen" medaljon ukrašen dijamantima koji je progutao Novozelanđanin koji ga je pokušao ukrasti.

Medaljon u obliku Fabergéovog jaja, procijenjene vrijednosti na 33.585 novozelandskih dolara (19.300 američkih dolara; 14.600 funti), pronađen je "prirodnim" putem. "Medicinska intervencija nije bila potrebna", rekli su za BBC.

To se događa otprilike tjedan dana nakon što je policija uhitila 32-godišnjeg muškarca u draguljarnici Patridge u središtu Aucklanda, nekoliko minuta nakon što je navodno pojeo medaljon.

Progutani plijen ukrašen je sa 60 bijelih dijamanata i 15 plavih safira, prema web stranici draguljarnice, a otvara se otkrivajući minijaturnu hobotnicu od 18-karatnog zlata.

Muškarac je optužen za krađu.

Ranije ovog tjedna, novozelandska policija izjavila je da je muškarac podvrgnut liječničkoj procjeni i da je pod stalnim nadzorom.

„S obzirom na to da je ovaj muškarac u policijskom pritvoru, dužni smo ga nastaviti pratiti s obzirom na okolnosti događaja“, rekla je tada policija.

Jaje Octopussy, kako je nazvano, inspirirano je istoimenim filmom o Jamesu Bondu iz 1983., koji se usredotočuje na složenu pljačku Fabergéovih jaja.

Fabergé je svjetski poznati draguljar osnovan u Rusiji prije više od dva stoljeća, poznat po svojim jajima izrađenim od dragulja i plemenitih metala.

Partridge Jewellers rekao je da će medaljon biti vraćen Fabergéu, izvijestio je Radio NZ.

Osumnjičenik bi se trebao ponovno pojaviti na sudu 8. prosinca.

Prema optužnicama koje je vidio BBC, također je optužen za navodnu krađu iPada iz iste draguljarnice 12. studenog i krađu pijeska za mačke i proizvoda za suzbijanje buha u vrijednosti od 100 novozelandskih dolara s privatne adrese dan nakon toga.