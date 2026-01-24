Program 3. Dubrovnik Royal Gourmet: Edukacije, natjecanja i degustacije otvoreni su za javnost, prijavite se

Treće izdanje festivala Dubrovnik Royal Gourmet održat će se od 28. do 31. siječnja u kompleksu Royal Hotels & Resort, a riječ je o manifestaciji koja se pozicionirala kao jedan od ključnih edukativnih i profesionalnih susreta u ugostiteljstvu i HoReCa sektoru u regiji. Festival organizira udruga Šefovi kuhinja mediteranskih i europskih regija (ŠKMER), međunarodna udruga sa sjedištem u Splitu, koja uz natjecanja konobara, barmena, barista te timova ugostiteljskih objekata u središte programa stavlja niz stručnih masterclassova i prezentacija osmišljenih kao inspiraciju za predstojeću sezonu.

„Program je osmišljen kao spoj teorije, prakse i poslovne primjene. Namijenjen je chefovima, sommelierima, baristima, barmenima, F&B menadžerima te vlasnicima restorana i hotela koji žele usavršiti vještine i prilagoditi poslovanje zahtjevima tržišta. Masterclassovi su prostor za razmjenu znanja i profesionalno umrežavanje, a kroz festival sudionici dobivaju izravan uvid u aktualne trendove u gastronomiji, enologiji i miksologiji. Dubrovnik Royal Gourmet na taj način ne prati samo tržišne promjene, već ih aktivno oblikuje“, izjavila je Alma Harašić Bremec, organizatorica manifestacije.

Festival će se otvoriti u srijedu okruglim stolom „Diplomacija za stolom“, inspiriranim istoimenom knjigom diplomata i publicista Hide Biščevića. Riječ je o djelu koje na jedinstven način povezuje diplomaciju, povijest i gastronomiju, a predgovor je napisao Stevo Karapandža, koji će ujedno biti jedno od ključnih imena ovog događanja.

Uz prva natjecanja, edukacije započinju u četvrtak masterclassom „Trends in Wine and Gastronomic Tourism“ Katherine Pepper, međunarodne konzultantice za vino i enogastronomski turizam. Predavanje je namijenjeno onima koji prate globalne trendove te će se fokusirati na aktualne promjene u očekivanjima suvremenih gostiju.

Na to se nadovezuje radionica „Entry Wine & algoritam izrade vinske karte“, koju vodi sommelier Damir Zrno, uz suradnju s udrugom Graševina Croatica. Ovaj masterclass donosi konkretne alate za izradu vinske karte – od strukture i selekcije etiketa do povezivanja vinske ponude s konceptom restorana i profilom gosta. Za vina koja će se kušati zadužena je Graševina Croatica, najveća regionalna organizacija vinara Slavonije i hrvatskog Podunavlja, fokusirana na jačanje povezanosti vina i turizma te promociju graševine kao najzastupljenije hrvatske sorte.

U suradnji s Udruženjem Vino Dalmacije, Daniel Čečavac vodi masterclass „Sva lica plavca malog“, nakon čega slijedi panel „Sljubljivanje plavca i hrane“. Na panelu će chefovi i sommelieri analizirati kako stvoriti skladna i suvremena gastronomska iskustva. Daniel Čečavac jedan je od rijetkih hrvatskih stručnjaka s prestižnom titulom Weinakademikera i 4. stupnjem edukacije WSET-a, dok je Udruženje Vino Dalmacije krovna regionalna organizacija vinara od Paga do Konavala, s misijom da pozicionira dalmatinska vina uz bok najpoznatijim svjetskim vinskim regijama.

Barist i chef Josip Novačić održat će masterclass „Kava u gastronomiji – Perfect Match kave i tanjura“, koji istražuje kavu kao ravnopravan dio vrhunskog obroka, uz degustaciju pripremljenih jela. Još jedno ključno ime manifestacije je Peter Ševič, pionir moderne specialty coffee scene u Sloveniji, koji će održati napredni masterclass na temu espressa, dijeleći iskustva o razvoju cjelovitog „ekosustava“ kave – od prženja do profesionalne edukacije.

Masterclass „Dalmatian Wines & Pršut – Is There a Perfect Match?“, pod vodstvom Katherine Pepper i nagrađivanog proizvođača pršuta Mate Lukina, čija se obitelj preradom mesa bavi još od 1919. godine, spaja autohtona vina i tradicionalne dalmatinske pršute u suvremenom kontekstu. U međuvremenu će Ante Madir i Udruga Dalmatinski pršut u petak kroz Akademiju dalmatinskog pršuta donijeti stručni uvid u put proizvoda od sirovine do finalne prezentacije na tanjuru, kao i u prednosti proizvodnje certificiranih pršuta.

ProElekt i Electrolux Professional, u suradnji s masterchefom Željkom Nevenom Bremecom, glavnim edukatorom ŠKMER Kuharske Akademije, predstavljaju moderne tehnologije i principe zero waste kuhinje. Kroz pripremu niza jela pokazat će konkretna rješenja za povećanje učinkovitosti, optimizaciju rada i smanjenje otpada u profesionalnim kuhinjama.

Poseban segment edukativnog programa Dubrovnik Royal Gourmeta posvećen je miksologiji, koju ove godine predvodi Damir Bušić, vlasnik renomiranog bara Liquid Diary u Innsbrucku. S više od 15 godina međunarodnog iskustva, Bušić se afirmirao kao stručnjak za sofisticirane barske koncepte i edukaciju, spajajući tehničku preciznost s kreativnim storytellingom. Njegov profesionalni put, od Beča i Serfausa do prestižnog hongkonškog Kee Cluba, rezultirao je titulom WORLD CLASS Bartender Austria 2018.

„Sudionici će u Dubrovniku imati priliku prisustvovati dvama mojim predavanjima. Kroz masterclass „Essential Cocktail Guide & Responsible Serving“ provest ću publiku kroz temelje koktel kulture – od pravilnog odabira sastojaka i ključnih tehnika miksologije do često zanemarenog aspekta odgovornog posluživanja. U fokusu masterclassa „Remarkable Cocktail Menu Masterclass“ kreativni je proces kroz koji će polaznici dobiti uvid u razvoj signature koktela, precizno balansiranje okusa i prezentaciju koja svako piće pretvara u priču“, istaknuo je Bušić.

Detaljno putovanje kroz svijet tequile vodi Dario Grabarić, jedan od vodećih hrvatskih stručnjaka za destilate i licencirani edukator za žestoka pića s prestižnim certifikatom Wine & Spirit Education Trust – Level 3 Award in Spirits. Predavanje uz kušanje „Tequila – rođena iz srca agave“ nudi ključne korake koji oblikuju karakter ovog autentičnog meksičkog destilata i njegovu primjenu u koktelima.

U Dubrovniku predstavit će se i Poetica, vrgorska craft destilerija poznata po vrhunskim ginovima koji su proglašeni među pet najboljih u svijetu. Njihove konceptne likere i primjenu u ugostiteljstvu predstavit će glavna destilerka Jelena Majić Nosić.

Vrhunac programa festivala je šestosatna radionica „Mediterranean Fine Dining – Michelin Experience“, koju vodi chef Florent Boutet iz prestižne francuske škole visoke gastronomije École Ducasse. Masterclass donosi uvid u michelinske standarde i filozofiju fine dininga Alaina Ducassea, chefa pod čijim brendom posluje više od 30 restorana diljem svijeta, okrunjenih s ukupno 21 Michelinovom zvjezdicom, uključujući tri restorana s po tri zvjezdice u Monaku, Londonu i Parizu.

Festival se održava uz potporu Turističke zajednice grada Dubrovnika i Royal Hotels & Resort Dubrovnik, a ŠKMER-ove edukacije razvijene su u sklopu projekta „Kompetencije za izvrsnost u ugostiteljstvu“, uz potporu Ministarstva turizma i sporta.

PROGRAM Dubrovnik Royal Gourmet 2O26

SRIJEDA, 28.1.2026.

17:00 – 19:00 Prijava i registracija sudionika / natjecatelja

18:30 – 19:15 Diplomacija za stolom, okrugli stol

ČETVRTAK, 29.1.2026.

09:30 – 10:15 Trends in wine and gastronomic tourism, Katherine Pepper

10:30 – 11:30 Essential cocktail guide & responsible serving

10:45 – 11:30 Remarkable cocktail menu masterclass

Damir Bušić & Udruga barmena Beli (Austrija)

10:30 – 11:30 Entry wine & Algoritam izrade vinske karte

Sommelier Damir Zrno & Graševina Croatica

11:30 – 17:30 NATJECANJE BARISTA

11:30 – 13:00

Moderne tehnologije i zero waste u kuhinji

Edukacijska prezentacija SkyLine rješenja u modernoj kuhinji

ProElekt i Electrolux Professional

12:00 – 13:30 Sva lica plavca malog

Sommelier Daniel Čečavac i Udruženje Vino Dalmacije

14:00 – 15:30

Sljubljivanje plavca i hrane

Chefovi & Sommelieri Stevo Karapandža, Željko Neven Bremec, Dušan Veršec,

Florent Boutet, Miho Vidak, Valentino Vrdoljak, Ksenija Matić, Monika Prović, Daniel Čečavac

16:00 – 17:30 Dalmacija i Graševina

Chef Petar Vlak & Graševina Croatica

17:30 – 19:00 Kava u gastronomiji – Perfect Mach kave i tanjura

Barista i Chef Josip Novačić

19:00 Proglašenje pobjednika Barista

21:00 – 23:00 Projekt degustacijskih vinoteka, Đuro Roković

PETAK, 30.1.2026.

09:00 – 10:30 Akademija dalmatinskog pšuta

Ante Madir & Udruga dalmatinski pršut

09:30 – 11:00 Espresso Masterclass

Peter Ševič (Slovenija) & Bar Akademija IKS

10:30 – 12:00 Dalmatian wines & Pršut – Is there a perfect match?

Katherine Pepper & Mate Lukin

11:00 – 17:30 NATJECANJA KONOBARA I CHEF’S TABLE

12:00 – 13:30 Dalmatinski konceptni likeri u ugostiteljskoj ponudi

Master distiller Jelena Majić Nosić (Poetica)

13:00 – 17:30 NATJECANJE BARMENA – Barmen cup

13:00 – 19:00 Mediterranean Fine Dining – Michelin Experience

Chef Florent Boutet & Ecole Ducasse (Francuska)

17:30 – 19:00

Tequila – Rođena iz srca agave

Margarita i Paloma – Dva lica tequila koktela

Dario Grabarić

19:00 Proglašenje pobjednika Konobara, Barmena i Chef’s Table

21:00 Closing Poetica storytelling party

Detalji i prijave za radionice: