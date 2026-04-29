Proglašeni najsigurniji vozači i najbolje prakse zaštite na radu Cemexovih tvrtki partnera u 2025. godini

Cemex Hrvatska nastavlja tradiciju nagrađivanja izvrsnosti u cestovnoj sigurnosti i zaštiti na radu među svojim partnerskim organizacijama. Najsigurniji vozači i kompanije s najboljim praksama sigurnosti u 2025. godini izabrani su među 20 vlastitih te više od 200 vozača iz 65 tvrtki partnera i ugovornih prijevoznika za prijevoz cementa i betona.

Najsigurnijim vozačem ugovorenih prijevoznika u prijevozu cementa proglašen je Ivan Jakeljić, vozač obrta za prijevoz Iko, s prevezenih 55.000 kilometara u protekloj godini, dok je u prijevozu materijala najbolji vozač Petar Hrstić iz tvrtke Gruda, koji je sigurnom vožnjom prešao 23.000 kilometara u 2025. Najsigurniji pak vozač Cemexove vlastite flote u 2025. bio je Alen Tarle s prijeđenih nešto više od 73.500 kilometara. Najsigurnijom prijevozničkom tvrtkom među partnerima i ugovornim prijevoznicima proglašena je tvrtka Gruda, s prevezenih 560.000 kilometara u prošloj godini. Među partnerskim kompanijama posebno su istaknute i one koje ulažu u zaštitu na radu. Za najveći napredak u zaštiti na radu nagrađena je tako kompanija Corda, dok je nagrada za najbolju izvedbu u zažtiti na radu dodijeljena tvrtki Tekoma.

„Sigurnost i zdravlje temelj su našeg poslovanja i odgovornosti koju svakodnevno preuzimamo. U proizvodnom okruženju i distribuciji, gdje su rizici stalno prisutni, ne pristajemo na kompromise, svaki proces i svaka odluka moraju doprinositi sigurnijem radnom mjestu. Zato nam je važno prepoznati i nagraditi one koji svakodnevno doprinose našim ciljevima, jačajući kulturu sigurnosti ne samo u Cemexu, nego među svima koji s našim poslovanjem dolaze u kontakt“, istaknuo je predsjednik Uprave Cemexa Hrvatska Alen Voloder.

Dodjela nagrada najsigurnijim tvrtkama i vozačima održana je ove godine na sam dan Svjetskog dana sigurnosti i zaštite zdravlja na radu pa je Cemex tim povodom za sve sudionike ovog događaja organizirao i motivacijsko predavanje „Kako do vrha“, našeg proslavljenog alpinista i putopisca Stipe Božića.

„Sigurna vožnja nije samo pitanje poštivanja pravila, već i kulture odgovornosti prema sebi i drugima. Kroz edukacije, interne kampanje i konkretne alate nastojimo približiti rizike u prometu te sve naše vozače, bilo da se radi o našoj floti ili ugovornim vozačima, osnažiti da donose odgovorne odluke. Podaci pokazuju da u tome uspijevamo jer su naši vozači vozeći sigurno i pridržavajući se svih pravila i mjera sigurne vožnje prešli ukupno više od 17 milijuna kilometara u prošloj godini“, dodao je Fabjan Ruščić, Cemexov voditelj zaštite na radu.

Osim sigurnosti, događaj se dotaknuo i zdravlja – dodijeljena je tako i Cemexova donacija Županijskoj ligi protiv raka u iznosu od 5.000 eura u sklopu Bradate vožnje Extreme, jednoj u nizu akcija usmjerenih na prikupljanje sredstava za kupnju magnetske rezonance za onkološke pacijente vrijedne milijun eura. U njoj će motorist i humanitarac Željan Rakela odvoziti 120.000 kilometara na motoru te prikupiti 120.000 eura za ovu svrhu. Nastavak je to sudjelovanja u ovom humanitarnom projektu, nakon što su u studenom već u sklopu Bradate aukcije kompanija i njeni zaposlenici zajednički na dražbi donirali 3.000 eura.