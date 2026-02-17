Proglašeni najbolji sportaši Solina za 2025.: Lara Cvjetko i Josip Sikavica na vrhu

Na svečanosti "Dana sporta grada Solina", održanoj u dvorani Doma Zvonimir, proglašeni su najbolji sportaši i sportašice, sportski klubovi te zaslužni sportski djelatnici grada Solina za 2025. godinu. Informacije je objavio Dalibor Ninčević, gradonačelnik Grada Solina.

Za najbolju sportašicu izabrana je Lara Cvjetko, članica Judo kluba Solin, dok je titulom najboljeg sportaša nagrađen Josip Sikavica iz Streljačkog društva Dalmacijacement. Najuspješnijom muškom ekipom proglašena je ekipa Streljačkog društva Dalmacijacement, a najuspješnija ženska ekipa su članice Judo kluba Solin.

Priznanje za najuspješnijeg trenera, odnosno sportskog djelatnika Solina, pripalo je Siniši Vitezu. Posthumno je nagradu za životno djelo dobio Jurica Gizdić.

U objavi je istaknuto i kako su plakete dodijeljene perspektivnim mladim sportašima koji tek grade svoj sportski put, uz naglasak na važnost njihovih uspjeha za promicanje sporta i grada Solina.